Stay Homas, el trio musical nascut del confinament en un pis de l'Eixample de Barcelona, serà l'encarregat d'inaugurar la 33a edició del festival Anòlia d'Igualada el 10 de juliol. En concret, fins el 17 de juliol, se celebraran vuit concerts, entre els quals destaquen artistes com Clara Peya, Suu, Blaumut i el Pony Pisador. Com és tradició, també es potenciarà la presència d'artistes locals amb noms com Paunezz, El Pa de cada dia i Red Pèrill. Tots els concerts tindran lloc al Pati del Museu de la Pell, amb un aforament de 500 localitats, a excepció del concert inaugural que es farà al Parc Central, amb unes 3.000 localitats. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha celebrat que serà un format "gairebé com el de sempre".

L'Anòlia celebra enguany la seva 33a edició amb quatre actuacions dobles que compaginen els artistes locals emergents amb altres de renom de l'àmbit català. L'any passat, a causa de la covid-19, el certamen va apostar íntegrament per les formacions locals. En aquest sentit, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha destacat que enguany el festival arriba amb una "situació sanitària bona" i ha posat de relleu que més de 19.000 veïns de la ciutat ja porten la primera dosi de la vacuna.

El festival arrencarà el 10 de juliol amb el concert de Stay Homas al Parc Central, que coincidirà amb la cloenda de l'European Balloon Festival. Els següents a pujar a l'escenari, el 15 de juliol al Pati del Museu de la Pell, seran el duet de la capital de l'Anoia El Pa de Cada Dia, i Clara Peya. El dia següent tindrà lloc el concert de Suu, que anirà precedit per l'actuació de l'artista d'Igualada Paunezz. El 16 de juliol serà el torn de Red Pèrill i del grup barceloní El Pony Pisador. Finalment, l'Anòlia es tancarà el 17 de juliol amb el concert del grup barceloní Blaumut.

Tal com ha detallat el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, Pere Camps, totes les entrades tindran un preu simbòlic d'un euro per garantir la presencialitat del públic. Els espais on es duran a terme els concerts estaran tancats perimetral ment, tindran controls d'accés i s'assignaran prèviament els seients per mantenir la distància de seguretat entre unitats de convivència o grups bombolla.