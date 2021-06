El teatre Conservatori acollirà dijous 8 de juliol, a les 7 de la tarda, la projecció del documental Perifèria de la periodista i escriptora Odei A. Etxearte, estrenat aquest mes de juny. El treball gira al voltant del moviment veïnal a Santa Coloma de Gramenet des dels anys 60 fins a l’actualitat i està basat en el llibre de la mateixa Etxearte, De suburbi a ciutat de la mateixa Etxearte. Perifèria està dirigit per Xavi Esteban i Etxearte, amb música de Xavi Alias.

Aprofitant la temàtica de Perifèria, abans de la projecció es farà un acte en reconeixement a les persones que van formar part del moviment veïnal de Manresa entre el 1960 i el 1979 que tindrà la participació de Joan Cornet, alcalde de Manresa a les primeres eleccions municipals de l’any 1979 i, per tant, el primer interlocutor democràtic amb les associacions de veïns. També està prevista la participació de l’actual alcalde de Manresa, Marc Aloy i l’assistència d’alguns dels regidors i regidores de la corporació municipal.

El documental serà presentat per Xavier Valls, fill d’un arquitecte i activista veïnal de Santa Coloma de Gramenet, que és un dels protagonistes del treball. També hi ha estat convidada la directora, Odei A. Etxearte, que de moment no ha pogut confirmar l’assistència. Per assistir a l’acte es podran aconseguir les invitacions a partir del dimarts dia 29 de juny per internet www.kursaal.cat i a les taquilles del Kursaal. L’aforament del teatre Conservatori és de 250 butaques, seguint les mesures sanitàries. Aquest acte i la projecció del documental estan organitzats per El Galliner, l’Associació Memòria i Història i Òmnium Bages-Moianès.