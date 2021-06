Culminar: Atènyer el punt més alt. Llorenç Soldevila i Balart (Monistrol de Montserrat, 1950) és a punt de fer el cim de l’obra de la seva vida: La geografia literària dels Països Catalans amb la publicació del dotzè i darrer volum que l’autor ha titulat Universos literaris. Quan els dotze llibres d’aquesta geografia literària estiguin tots a la lleixa de la biblioteca, podrem dir que certament són la culminació d’una idea iniciada l’any 2009, però que és el resum de la trajectòria, no només professional sinó també vital de Soldevila. Es l’eclosió del compromís insubornable amb la llengua i la cultura del seu país, aquest que va d’orient a occident i de nord a sud, des d’Alguer fins la Franja, des de Salses fins a Guardamar. En això Soldevila no ha abaratit el somni, és allà on sempre ha estat: treballant, anant al gra, entenent i explicant la cultura literària catalana.

Aquest dotzè volum és el més personal de tota la col·lecció: són vuitanta-dues figures amb paisatge, en el seu paisatge. És un treball eixit des del coneixement enciclopèdic que Soldevila té de la literatura catalana a la qual ha dedicat tota una vida de treball, i dels seus autors. Soldevila és un intel·lectual en el sentit més ampli del mot, encara que aquest no estigui de moda o, pitjor: l’ús poc decent que se’n fa, l’hagi desvirtuat molt, massa. Soldevila és un curiós, un flâneur, però no és pas un badoc, sinó algú que amb la motxilla plena, passa i s’interroga constantment i et fa partícip dels seus descobriments.

Però com que en el nostre país, hi ha batalles molt perdudes, i la de la cultura i singularment la de la literatura sembla que és a la llista, l’edició d’aquest llibre que serà de més de cinc-centes pàgines ha de lluitar contra l’economia. Així com els altres onze volums poden pescar a les aigües institucionals, això sí, a base de paciència, constància i tossuderia, tres virtuts que acompanyen Soldevila, els Universos literaris és un volum que «no pot interpel·lar directament a cap institució territorial, i per tant, està orfe de finançament». Així les coses, hi ha un micromecenatge en marxa, en la plataforma verkami (verkami.com) que acaba el proper 30 de juny i que hauria de fer possible l’edició; el pressupost és de 13.000 euros.

Llorenç Soldevila és mestre, doctor en Filologia Catalana i professor titular de la UVic-UCC. Durant prop de trenta anys ha impartit la docència en l’ensenyament secundari. En l’àmbit de la recerca s’ha dedicat a l’estudi del moviment de la Nova Cançó, amb la tesi doctoral: La Nova Cançó (1958-1987). Balanç d’una acció cultural (1993). L’any 2009 presentà la col·lecció Geografia literària dels Països Catalans (12 volums): Comarques barcelonines; Comarques lleidatanes, l’Alt Pirineu i l’Aran; Comarques tarragonines i Terres de l’Ebre; Comarques gironines; Illes Balears i Pitiüses; País Valencià; 3 volums dedicats a Barcelona; Andorra (en procés de publicació); Catalunya Nord, l’Alguer i Franja de Ponent (en procés de publicació). Impulsa el portal endrets.cat.