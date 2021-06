L'Andorra Mountain Music arrenca aquest dissabte a Soldeu, a la parròquia andorrana de Canillo, amb gairebé totes les entrades venudes pels concerts que ofereixen els seus caps de cartell. El primer en actuar serà el discjòquei Armin Van Buuren, que obrirà el certamen. Mentre, David Guetta ho farà el 31 de juliol per tancar-lo, amb un espectacle on els efectes visuals compartiran protagonisme amb les diferents peces musicals. L'escenari està ubicat en un espai natural a 1.800 metres d'alçada, a la pista de l'Avet de l'estació de Grandvalira. L'organització ha establert un aforament d'un 10%, la qual cosa permet l'entrada a 4.000 persones, que estaran separades en diverses zones i hauran d'anar amb mascareta.

El cartell del festival el completen Mònica Naranjo, Bob Sinclair –que actuarà el mateix dia en què el Tour de França passa per Andorra-, Don Diablo i Texas. S'espera que l'afluència de públic en aquestes actuacions superi el 80% de l'aforament. L'organització aposta per aquest esdeveniment com una via per atreure visitants durant el mes de juliol i vol aconseguir situar-lo com un referent. Així ho ha explicat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, que ha afegit que s'han ideat diversos paquets turístics que inclouen hotel i entrada a algun dels concerts, a més d'altres on també s'incorpora una estada al centre termolúdic Caldea.

Budzaku ha explicat que el país afronta la campanya turística d'estiu amb "molta esperança", tenint en compte que, tot i la pandèmia, l'estiu passat només es va registrar un descens de visitants del 14% respecte al 2019. Així, ha recordat que el país rep fins a 8,2 milions de turistes a l'any i que tot i que més de la meitat arriben durant la temporada d'esquí, estan creixent els que opten per desplaçar-s'hi als mesos de juliol i agost. Pel que fa a la capacitat hotelera, es situa en els 45.000 llits i hi ha marge per incrementar-la, segons el director general d'Andorra Turisme.

Pel que fa a l'estratègia turística, aquesta es centrarà en les possibilitats que ofereix el país per fer activitats a l'aire lliure, tot ressaltant els seus entorns naturals, els esdeveniments esportius i les propostes de l'àmbit de benestar que hi ha. L'oferta cultural i gastronòmica serà un altre dels puntals, així com també el turisme de compres. Finalment, de cara a l'estiu de 2022, l'objectiu és tornar a programar un espectacle inèdit del Cirque du Soleil i, a la vegada, donar continuïtat a l'Andorra Mountain Music, amb la qual cosa es treballarà per evitar que aquests dos esdeveniments coincideixin en el temps i puguin ser complementaris.