A vegades es fan les coses bé. No acostuma a passar, però en ocasions excepcionals és així. I aleshores tot encaixa, el guió, els actors, els acudits. I apareix el miracle: el riure. A Operación Camarón s’han fet les coses bastant bé. És un producte prefabricat, ho sabem, ja n’estem farts de la moda d’adaptar comèdies franceses o italianes (aquesta també ho és). Per què no s’aposta per les idees originals?

Però el cert és que, entre un munt de nyaps i succedanis, s’ha de reconèixer que el director Carlos Therón, després de Lo dejo cuando quiera (un altre encert) sembla haver trobat la fórmula perfecte per fer comedia mainstream amb un toc canalla i utilizar l’humor com a mecanisme per riure’ns dels nostres prejudicis, misèries i fracassos. El seu secret està en la voluntat d’allunyar-se dels motlles més acomodaticis (sense renunciar totalment a ells), per intentar introduir petits tocs de transgressió molt estimulants, aconseguint dosis de frescor i vitalitat inesperades.

Un exemple? El xoc entre el melindrós personatge que interpreta Julián López i l’energia canallesca que desprèn la banda de Los Lolos, la millor invenció del film juntament amb aquesta inspectora embarassada amb mala llet que encarna Miren Ibarguren.

Operación Camarón no només s’apropa a la cultura i la música urbana per nodrir-se de tot aquest univers cani, sinó que també es converteix en una estimulant bateria de referències pop que ens porten des de Chiquito de la Calzada fins a Sálvame Limón. Tot en la pel·lícula enganxa i contagia, com el reguetón, que encara que no ens agradi el ballem.

El film explica com en Sebas, un policia novell amb aspecte de pringat i dots de concertista clàssic, és escollit per infiltrar-se com a teclista en una banda hortera anomenada Los Lolos, un conjunt de flamenco-trap que ha de tocar en el casament de la filla d’un narcotraficant de la zona de Cadis.

Amb Julián López i Natalia de Molina, Operación Camarón és el remake de la pel·lícula italiana Song ‘e Napule (2013). L’estrena arriba amb un any d’endarreriment a causa de la pandèmia.