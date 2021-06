La sala d’exposicions de la Biblioteca del Casino de Manresa acollirà, de l’1 de juliol al 20 d’agost, l’exposició Manresa, ciutat de cinema, una mostra que fa un recorregut de record i homenatge de persones, festivals i entitats amb l’objectiu de donar valor als actius de la ciutat vinculats a la indústria cinematogràfica. L’exposició del Casino s’afegeix a la programació que es desenvolupa a la ciutat durant aquest 2021 dedicada al setè art. A la mostra es ret homenatge a cineastes que, a través del cinema, han projectat la ciutat de Manresa al món, com Esteve Soler, Gerard Quinto, David Torras, Marc Serena, David Victori, Joan Soler, Joan Guitart, Enric Roca i Joan García; crítics cinematogràfics com Manuel Quinto i Jordi Bordas; creadors de bandes sonores com Carles Cases i cartellistes com Toni Galindo, entre altres. A la mostra també es podrà recordar els nostres cinemes ja històrics i els seus programes de mà d’autèntic col·leccionista; i festivals de cinema com el Clam, Mostra’t i el Fecinema, i entitats que programen pel·lícules fora dels circuits més comercials com Cineclub Manresa. L’exposició es completa també amb diferents materials com càmeres de cinema, claqueta, bovines, fotografies i retalls de premsa. L’horari d’estiu de la Biblioteca del Casino és de dilluns a divendres de 16 a 20 h; i també els dimecres i divendres de 10.30 a 14 h.