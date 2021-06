L’Escola d’Arts Escèniques de Manresa (EAEM) obria portes el setembre del 2019 amb 14 alumnes que estrenaven el cicle formatiu de grau superior en Tècniques d’Actuació Teatral. Es posava en marxa, després de dos anys de tràmits, el primer centre a la Catalunya Central que oferia estudis reglats d’arts escèniques, homologat per la Generalitat. Dos cursos acadèmics després, d’aquests 14 alumnes, 12 es posaran avui el birret de graduats en una festa al teatre Kursaal, seu de l’EAEM. Són la primera promoció, la que va inaugurar els estudis, però també la que ha passat per una pandèmia. El brindis està assegurat.

«Estem fent marca d’escola», explica Albert Ruiz, director d’EAEM que, amb Teti Canal i Guillem Cirera, coordinador pedagògic, i ideòlegs de la proposta, han tirat endavant uns estudis acompanyats d’un equip de professionals de les arts escèniques de la comarca. De fet, aquest curs i tot i la pandèmia, han tingut 8 alumnes de primer: «Estem molt satisfets», explica Ruiz, «perquè hi ha hagut centres que no han pogut obrir per manca d’alumnat». L’escola manresana és un dels nou centres que ofereix aquest grau superior a Catalunya. I per al curs que ve ja s’han inscrit 13 aspirants, que, la setmana que ve, faran les proves d’accés.

Els alumnes que avui es graduen provenen majoritàriament de la Catalunya Central –Bages, Berguedà, Anoia i Solsonès–, però també del Vallès ,i molts d’ells, explica Ruiz, continuaran formant-se. Quan van haver de tancar el març del 2020, explica Ruiz, «vam adaptar tot l’ensenyament al model virtual i vam canviar les assignatures pràctiques per les teòriques. Aquest segon any ja ha estat més pràctic». De fet, durant aquest segon curs, els alumnes han fet pràctiques en «companyies professionals, i més d’un ja hi està treballant», remarca Ruiz. El perfil d’aquests alumnes, diu, és molt variat perquè la formació que s’imparteix en aquest grau està pensada perquè «coneguin tot el món escènic: des de la direcció passant per la producció o la dramatúrgia». Com? Col·laborant també amb entitats com el CAE o l’escola d’audiovisuals Crash. L’objectiu, diu Ruiz, és «acabar vinculant tots els estudis i tècniques, des de l’audiovisual a l’estètica, per oferir una formació digna a la comarca: no només has d’anar a la capital per formar-te en arts escèniques».

El fet que a Manresa es pugui cursar el batxillerat artístic al Lluís de Peguera i que, un cop acabat, els alumnes puguin, finalment, continuar a Manresa una formació reglada en arts escèniques ja es nota, explica Ruiz, perquè una part significativa dels alumnes que volen fer aquest grau superior provenen del Peguera. De fet, com explicava ahir Ruiz, l’any que ve ja podria entrar en vigor un canvi en la normativa d’Ensenyament perquè els alumnes que acabin la via d’arts escèniques proposada pel batxillerat artístic «puguin accedir directament al grau superior sense haver de fer les provés d’accés». Queda clar, remarca, «que hi havia un buit per omplir en la formació reglada escènica a la ciutat».