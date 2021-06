«El Vilar és el cor del poble i avui batega més que mai», assenyalava la veïna del barri Paquita Plans, durant la celebració del Vilart, el Festival Rural d’Arts en Viu i d’Arts Visuals, a Castellbell i el Vilar. Una proposta cultural oberta al públic que ahir va omplir el nucli antic de música, circ, arts plàstiques, fotografia i memòria històrica. Una vintena d’artistes locals i forans van poder exhibir la seva obra en un entorn privilegiat amb vistes a la muntanya de Montserrat.

L’any passat, la pandèmia va fer impossible donar continuïtat a l’edició inaugural del 2019. Enguany, però, la cultura va tornar a aterrar al barri històric amb les entrades exhaurides per a l’espectacle clown de la companyia Rhum i per al concert de Maria Rodés. L’afluència de públic també es va viure als tallers, que van posar l’accent en la fotografia sostenible, amb una sessió d’antotípia, i en el treball manual dels àlbums personalitzats, coneguts com scrapbooks. «La bona rebuda del Vilart demostra que és necessari potenciar la cultura de qualitat als nuclis rurals», considerava la creadora escènica i visual Magda Puig, impulsora de la iniciativa.

L’entusiasme dels vilatans envers la festa es detectava de seguida en el gest d’obrir les portes dels seus garatges per acollir les diferents exposicions. L’univers plasmat en els gravats d’Irene Herbera, la identitat no binària en el joc de llums acolorides de Jou Serra i els cables perduts del camp de refugiats sahrauís a Algèria en les fotografies de Núria Nia són algunes de les mostres que es van poder contemplar a diferents punts del poble.

Els veïns i les veïnes del barri no solament van actuar com a amfitrions sinó també com a protagonistes en una intervenció visual del fotògraf manresà Oriol Segon. L’artista va recordar la història del barri a partir d’una sèrie de fotografies antigues estampades a grans dimensions sobre els murs dels carrers. La majoria de veïns s’emocionaven en reconèixer familiars que ja no hi són i, alhora, endolcien el rostre en veure una imatge en què apareixia una família actual vestida d’època. «El passat i el present es retroben en aquestes instantànies», indicava l’autor.

Un dels plats forts del festival va arribar amb Gran reserva, el darrer muntatge de la companyia Rhum que reviu alguns dels passatges més còmics de la seva trajectòria. Els artistes van portar sobre l’escenari un humor càndid, sorprenent i, a voltes, amarg que va tenir les rialles d’un centenar d’espectadors.

Una complicitat que també va despertar la cantant i compositora Maria Rodés durant el concert de presentació de Lilith, el seu darrer disc inspirat en el món de les bruixes. Al final de la festa, es va comprovar que, com deia Paquita Plans al principi, la cultura fa bategar amb força el barri del Vilar.