La primera promoció d’alumnes del cicle formatiu de grau superior en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa va pujar ahir a l’escenari de la Sala Petita del Kursaal. Però aquesta vegada no era per fer cap taller o cap pràctica en el teatre que ha estat la seu de la seva escola, sinó per rebre un títol acadèmic que han cursat en dos anys i enmig d’una pandèmia. I el van rebre amb tots els honors, catifa vermella inclosa, vestits de gala i acompanyats del director d’EAEManresa, Albert Ruiz, del coordinador pedagògic, Guillem Cirera, de la regidora de Cultura, Anna Crespo, i del responsable d’El Galliner, Joan Morros, padrí d’aquesta primera promoció que va estrenar estudis de teatre reglats a Manresa. Va parlar la delegada i la millor alumna en una gala que va tenir com a moment emotiu la projecció d’un vídeo que resumia dos anys que han estat intensos.