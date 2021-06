El director manresà Jordi Purtí presentarà l’espectacle Herència, de la companyia La Industrial Teatrera, en la propera edició de FiraTàrrega, que recuperarà l’activitat presencial del 9 al 12 de setembre. El muntatge és una proposta de carrer que parteix del clown per fer una reflexió sobre el món que els humans d’avui en dia deixarem als nostres successors. Herència està interpretat per Jaume Navarro i Mamen Olías, i es presenta com una peça sense text apte per a tots els públics.

La 40a edició del certamen programa una cinquantena d’espectacles, un 69 % dels quals seran peces de carrer que tindran lloc en quatre grans espais delimitats i amb control d’accés per evitar aglomeracions. L’organització posarà a la venda 25.000 localitats per un preu d’entre 2 i 5 euros que permetran veure 2 o 3 propostes d’una mateixa franja horària.

En un d’aquests espais, el compositor francès Pierre Sauvageot estrenarà Water music, un concert de música sobre el fons marí al quals s’hi haurà d’assistir en banyador i dins d’una piscina.

FiraTarrega recupera la presencialitat després d’un 2020 que va ser virtual a causa de les restriccions imposades per la pandèmia. L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha explicat aquest dimarts que, tot i que la fira sempre ha estat un trobada multitudinària, amb carrers plens de gent, enguany «hi haurà una transformació per adequar el certamen als protocols sanitaris». Segons Pijuan, les mesures han de fer possible «tenir el control de la ciutat». Tàrrega està habitada per 18.000 persones però a la fira s’hi han arribat a congregar fins a 150.000 visitants en quatre dies.

La directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta, detalla que el canvi més rellevant afectarà la programació de carrer. El gruix de l’activitat es concentrarà en les anomenades ciutats Trepat, Reguer, Piscines i el pati de l’escola Àngel Guimerà. Serà en aquest darrer on es podrà veure Herència. Tots els espectacles seran de pagament per poder controlar l’aforament i evitar l’absentisme que, segons Lloreta, podria arribar a ser del 25 %.

La fira també tindrà espectacles de sala, amb un aforament que, a hores d’ara, està fixat per la normativa en un 70 %.

Per la seva part, Anna Giribet, directora artística de FiraTàrrega ha assegurat que la covid no els ha tret «la il·lusió» ni «l’energia», i ha apuntat que del mig centenar d’espectacles programats n’hi haurà 18 que seran estrenes. A més, altres 23 formen part dels programes de suport a la creació dels anys 2020 i 2021.

Per aquest motiu, i pel fet que no s’ha volgut renunciar a muntatges previstos pel setembre passat, hi ha 18 espectacles més en cartell que fa dos anys.

De les 50 companyies participants, 35 són catalanes, 10 de l’estat i 5 venen de l’estranger.

Giribet ha indicat que s’ha apostat per fer una jornada inaugural més global, amb una desena d’espectacles. I, per mantenir la sorpresa, hi haurà dues propostes que s’oferiran sense previ avís al públic.

El lema de la 40a edició de FiraTàrrega és Habitar l’espai, amb la idea de fer visible el carrer com un espai de trobada. Per aquest motiu, l’organització recomana planificar el recorregut i reservar les entrades amb antelació.

Un programa amb propostes per a tots els gustos

Entre les diverses propostes destaquen, entre altres, noms com Àngel Duran amb la seva peça de dansa Papillon; el Centre de Titelles de Lleida amb la seva balena itinerant Kujira; les valencianes de la companyia Maduixa amb la seva dansa sobre xanques i presentant la peça Migrare; la companyia Moveo, amb la peça Echoes que barreja teatre, dansa i acrobàcia; els targarins Emilia Gargot amb la peça Container que tracta sobre l'odi a les xarxes socials; i Sandal Produccions amb Animalia Inc, on es reflexiona sobre la preeminència de l'espècie humana sobre la resta de criatures del planeta.

Una de les novetats serà la peça transmèdia d'Indi Gest, que es podrà seguir sense un escenari predeterminat i a partir de la interacció amb el mòbil i la descàrrega d'uns àudios que aniran guiant a l'espectador.

En l'apartat d'instal·lacions es podran veure fins a quatre peces que conviden l'espectador a interactuar amb els elements exposats. El recorregut laberíntic sobre el pas del temps El laberinto del cuco, d'Itinerania; el mural fotogràfic participatiu i robotitzat Robot Selfie, de Kaleider; el qüestionament sobre els privilegis que fa l'Espai reservat de Rawscenography; o la instal·lació de jocs familiars Secrets de Tombs Creatius.

Per commemorar els 40 anys de la fira, es projectarà un audiovisual a la plaça Major de Tàrrega que repassa la trajectòria del certamen i fa un homenatge a la ciutadania, protagonista de l'esdeveniment des dels seus orígens. Mentre, enguany s'ha decidit no dur a terme la programació musical que habitualment hi havia al final de la jornada a l'Espai del Reguer.

Pel que fa a la zona d'acampada, només estarà operativa per a autocaravanes, amb reserva prèvia i control d'accés

D'altra banda, el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Miquel Curanta, ha explicat que un 86% de les companyies que són presents a la Llotja de professionals veuen "materialitzada" la seva participació en contractes, un 35% dels quals en projectes col·laboratius. Per aquest motiu, s'ha apostat per recuperar-la en format presencial durant la fira i mantenir-la virtualment la resta de l'any. El pressupost de FiraTàrrega és de 1.160.850 euros.