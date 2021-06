Un berguedà a Manhattan està complint el seu somni de compondre i interpretar la seva música. David Eraya, nom artístic de David Martínez Cava, era tan tímid de petit que quan cantava per a la seva família es posava d’esquena. Fa molts anys que va decidir fer front a la vida i des d’en fa 4 viu a Nova York complint el somni americà. Acaba de veure la llum el seu nou single X enamorarme amb més de 200.000 reproduccions del seu videoclip a Youtube i gairebé la mateixa xifra en les altres plataformes digitals en tan sols dues setmanes.

Després del seu darrer treball discogràfic, Otro destino, llançat l’any 2017, i el parèntesi de la pandèmia, enguany ha signat amb el segell discogràfic Trending Music. Tot i que viu a Nova York, els seus projectes musicals es preparen a Cadis amb el seu productor Juanma Leal, que ha treballat amb artistes com Jon Secada, Carlos Baute o David Bisbal.

El videoclip de X enamorarme va ser gravat a Cancún. En uns dies començarà una promoció més àmplia en la què s’inclou el tema en un repte viral de la plataforma Tik Tok. Per al mes de juliol hi ha previst que surti un nou single amb videoclip rodat a Madrid. Assegura que està molt il·lusionat amb aquesta etapa de projectes i moviments a la seva vida, però també recorda quan seguia la Patum a espatlles del seu pare.

Explica que la primera aposta per al primer single havia de ser «una balada preciosa que trencava el cor», però en el context de la pandèmia es van decidir per un altre tema pensat per «celebrar la vida, que motivi a ballar, riure, estimar i viatjar».

David Eraya va viure a Berga i Granollers. Després, a Madrid i Sevilla, també a Anglaterra i a Itàlia buscant «emocions i aventures». La darrera de les seves aventures el va portar a la ciutat amb la qual havia somiat des que era un nen, Nova York. «Des d’aquí, en la distància, treballo amb el meu productor Juanma Leal, i donem forma a les nostres idees», assegura pausadament.

Un defensor del romanticisme

Ritmes llatins, aigües de color turquesa, un iot amb amics i l’amor que és la columna vertebral de les seves composicions és el que mostra el vídeo del seu darrer tema. Defensa el romanticisme i en el seu anterior treball d’estudi, Otro destino, va deixar plasmada tema a tema la seva història ja que aquest primer àlbum Eraya el descriu com «un diari personal ple de vivències que vaig decidir compartir amb el públic donant-li melodia».

Explica que el que està vivint «em van dir que era un somni impossible de nens petits. Com quan dius que vols ser astronauta o actor». En fer-se adult es va interrogar sobre quin era el seu destí i la seva resposta vital va ser intentar fer-ho possible.

«És veritat que és un món difícil. Jo lluito per fer-me el meu lloc, el meu espai perquè la gent em pugui escoltar», explica. «Em conformo que la meva música tingui reconeixement. És un treball emocional i, per a mi, la recompensa és que pugui arribar al públic».

El berguedà explica que el seu nou single, X enamorarme, és un pas més en el camí per assolir aquest somni quan la música ja és «l’aire que respiro».

Eraya transita des del pop romàntic més clàssic del seu anterior treball Otro destino als sons més frescos i actuals del seu nou single X enamorarme, però sense abandonar ni perdre de vista el seu segell principal i característic, el sentiment de romanticisme. El cantautor de la Catalunya central diu que la millor aposta guanyadora és sempre «lluitar per fer possible l’impossible».