Magalí Sare & Sebastià Gris presenten aquest dissabte a Sallent el seu nou disc titulat “A boy and a girl” de la mà dels productors David Soler i Santi Careta. Regió7 ofereix aquest divendres al matí una vintena d'entrades gratuïtes a les primeres persones que acudeixin a les oficines del diari, entre les 9 del matí i la 1 del migdia. El concert tindrà lloc al Castell de Sallent, on es conserva una particular església romànica de planta rodona, entre altres restes de diferents èpoques. L'actuació és prevista que comenci a les 10 de la nit.

El concert forma part d'un cicle de música que omple tots els dissabtes de juliol, organitza per l'entitat La Trentasisena, que vetlla per l'espai del castell de Sallent. A part de Magalí Sare i Sebastià Gris, el dissabte vinent, el dia 10, la protagonista del concert serà Karol Green. I el dia 17 de juliol, un dels reclams del cicle, Elena Gadel i Martta Robles. El dia 24 de juliol, l'actuació serà de la mataronina Gessami Boada i el darrer dia del mes, l'actuació de Santi i Alba Careta.

Després del primer disc en solitari “Cançons d’amor i dimonis”, Magalí Sare comença una nova etapa. Aquesta és una aposta per l’experimentació i la creació d’una unió entre la música clàssica i la moderna, mons que sempre han estat presents durant la seva trajectòria. D’aquí, neix aquesta proposta formada per un conjunt de cançons d’orígens tan diferents com el folklore mallorquí i la música clàssica de cambra, totes elles abraçades pels diferents paisatges que crea l’electrònica.

Magalí Sare es va donar a conèixer al gran públic com a soprano del Quartet Mèlt, guanyador del concurs musical Oh Happy Day de TV3 l’any 2015. Actualment, és la veu del disc Estómac de la pianista i compositora Clara Peya i té, també, un duet amb el contrabaixista Manel Fortià.