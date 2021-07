El Test, el festival de la xarxa Testimoni Escènic del centre de producció cultural i residència d’artistes Cal Gras, a Avinyó, proposa espectacles en espais no convencionals i aposta per la mínima distància entre artistes i públic. I, malgrat les dificultats derivades de la crisi sanitària, va recuperant la seva essència. Avui i demà Avinyó tornarà a ser l’aparador del festival, oferint dotze microespectacles, que a la tardor es podran veure a altres deu pobles: Artés, Cabrianes, Callús, Gironella, Navàs, Santa Maria d’Oló, Sant Feliu Sasserra, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola i Navarcles. De la programació d’Avinyó, acolliran de tres a cinc espectacles per municipi. L’equip de Cal Gras ha escollit aquestes dotze propostes d’entre les 146 que es van presentar a la convocatòria.

David Santamaria, coordinador del Test, destaca que l’oferta d’aquesta sisena edició «és molt més variada que altres anys. Hi ha teatre de text, amb comèdia, drama i reivindicació social, també teatre musical; música, que no sempre n’hi ha hagut; dansa contemporània, amb un espectacle més delicat avui al vespre i un altre més físic amb pneumàtics demà; i circ, amb una proposta per a tots els públics».

L’any passat el Test es va haver de replantejar i, en al cas d’Avinyó, es va fer en dues parts. Al juliol, amb el nom de Sutura, i conjuntament amb els Tallers Musicals d’Avinyó, es va reflexionar sobre l’estat de la cultura i les arts després de la covid. I, a la tardor, quan es va poder fer el festival expandit per tretze poblacions (i algunes de les programacions es va haver de posposar i reprogramar), Avinyó va ser una més. En aquesta ocasió, Avinyó recupera el seu paper prescriptor, però el canvi més destacat és que no es concentrarà tota la programació al recinte del centre cívic i l’aula de música, sinó que s’aposta per fer les escenificacions en espais més amplis, i alguns en exteriors, per recuperar la mobilitat dels espectadors. I tampoc es podrà convidar els espectadors a organitzar-se la seva pròpia graella de programació davant d’una oferta d’una desena d’espectacles. «Es perd la gràcia que cadascú es faci el seu propi recorregut, però es guanya el fet que tothom, absolutament tothom, podrà veure tota l’oferta, perquè altres anys no es podia veure tot per incompatibilitat horària», apunta Santamaria.

Així, s’ofereixen tres espectacles avui a la nit al Catalunya, que se succeiran consecutivament, i demà s’han creat tres blocs, de tarda, vespre i nit: cada companyia realitzarà tres funcions de l’espectacle i el públic, que es convocarà a la plaça Major, serà dividit en tres grups que voltaran pels diversos espais veient la totalitat dels espectacles. «La idea és fer a Avinyó el que fem als altres pobles de la xarxa del Test», exposa Santamaria.

Circ obert a tothom

Una altra novetat és que s’oferirà un espectacle obert a tothom, a la mateixa plaça: la proposta circense No pastanaga, que, a més, servirà per enllaçar les franges de tarda-vespre i vespre-nit, ja que se’n faran dues sessions. El coordinador del Test argumenta que «sempre hem tingut la recança de tenir una oferta molt potent, però restringida a qui compri una entrada. Per això aquest cop fem una proposta oberta, amb l’objectiu d’enganxar nou públic».