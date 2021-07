La celebració del 4t Campionat d’Europa de màgia a Manresa es clourà aquest diumenge amb la celebració de la Gala Internacional de Màgia d’Escena, l’únic acte de la trobada que està obert al públic. L’espectacle estarà presentat per l’alemany Topas, i hi participaran Adrian Soler, Nikolai Striebel, Kenris Murat, Celia Muñoz (guanyadora del programa Got Talent 2021), Joaana Felicitas, Niek Takens, Natalie & Eli i Miguel Muñoz (actual campió mundial).

Des de dimecres i fins diumenge, la ciutat és la capital continental de la màgia amb la presència de 450 inscrits d’arreu del món. La previsió inicial era de 800 persones, però les limitacions imposades per la covid van obligar a reduir-ne el nombre.

Durant aquests dies, se celebren diferents activitats entre les quals destaca el concurs en el que els participants, designats pel presidents de les associacions que formen part de la FISM, competeixen pel Gran Premi i els premis per especialitats.