El Festival de Llegendes de Catalunya va arrencar ahir al vespre i proposa una trentena d’espectacles, cinc dels quals són estrenes, fins diumenge al poble de Sant Martí de Tous. Entre les novetats hi ha l’aposta per les noves produccions de companyies emergents i el pas de 2 a 4 dies.

El festival coprodueix juntament amb la Fira Mediterrània de Manresa el muntatge Més Lloc per a la Fosca, d’Elvira Prado-Fabregat, així com també Safareig, anàlisi semàntica de l’amor, del grup Com un Llum, que han fet una residència artística a la Casa del Teatre Nu. El director, Marià Llop, explica que ha estat important rebre el suport del festival per «tenir una plataforma de llançament i treballar amb unes mínimes condicions». El muntatge conté cançons populars i «fa una reflexió sobre com construïm culturalment l’amor a través del llenguatge».

A la Casa del Teatre Nu també hi ha l’actriu basca Nerea Mendia fent els darrers retocs de l’espectacle Manera de Parlar, que enllaça el món de les llegendes i la llengua del país basc amb Catalunya.

Un dels plats forts serà l’Apagada del Misteri, l’acte central del festival, que es durà a terme la nit de dissabte. Es tracta d’una representació en la qual intervenen els habitants del poble i que escenifica un seguit de llegendes locals al llarg d’un recorregut pel centre històric il·luminat per més de 6.000 espelmes. Del cartell també destaquen Paraules que trenquen ossos, de Cia. Pagans, que va fer residència al festival l’any passat, Una flor no fa estiu, de La Reforma, i Puput, de Cocanha-Puput.