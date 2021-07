Per més que els guardians de les essències s’entestin a menystenir-les, les pel·lícules de la saga Fast & Furious no són res més que el que pretenen ser: monuments a la diversió que, d’alguna manera, exerceixen a les nostres vides el vell paper dels westerns de sobretaula. És a dir, que són entreteniments sense complexos amb personatges que ens sentim nostres (no és cap casualitat que un dels lemes de la sèrie sigui el concepte «família») i que tenen l’honorable vocació d’evadir-nos de la realitat.

La saga ha sabut, a més, superar el seu pilar fundacional, el dels cotxes tunejats i els bad boys de llengua llarga, per erigir-se en una mena de versió coral de les aventures de James Bond que puja l’aposta amb cada nova entrega, com ha de ser. La que s’estrena avui, la novena, recupera el director que va refundar la saga, Justin Lin, porta el seu sentit de la filigrana fins a extrems insospitats (com a pista, dir que en el fons és un deliciós homenatge a Moonraker) i amplia horitzons narratius amb la vista posada en la desena part, que en teoria ha de ser l’última. Tot això és mèrit, principalment, del seu productor i protagonista, Vin Diesel, que és qui ha sabut fer evolucionar la sèrie i ha aconseguit mantenir-la al peu del canó malgrat que va perdre inesperadament el seu altre puntal, l’actor Paul Walker.

Fast & Furious 9 comença amb Dom i Letty vivint en una relativa calma tenint cura del seu fill Brian. Però les coses donen un tomb inesperat quan descobreixen que el germà de Dom, Jakob, està treballant amb la temible Cipher en una operació que amenaça l’estabilitat mundial. Jakob, un antic agent secret enfadat amb el món, també ho està, i molt, amb Dom, a qui acusa d’abandonar-lo quan més el necessitava. Per això, Dom haurà de tornar a reunir la banda per convertir-se, un cop més, en la nostra última esperança.

Lin torna a apostar per l’acció desenfrenada i l’humor còmplice com a eix d’un entreteniment que ja renuncia a tota versemblança i que busca en tot moment l’aplaudiment espontani. De fet, és tanta la bogeria formal del film que t’arriba semblar que acabarà entrant directament en el terreny d’allò sobrenatural. Pot semblar un problema, però en realitat és tot al contrari: Diesel, Lin i companyia tenen clar que això s’ha convertit més en una festa que no en un relat a l’ús.

El repartiment compta amb vells coneguts i nous fitxatges com ara Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Charlize Theron, Helen Mirren, Kurt Russell, Sung Kang (sense cap mena de dubte, el retorn més inesperat d’aquesta entrega de Fast & Furious), i el gran Michael Rooker. La banda sonora original del film torna a venir firmada per Brian Tyler.