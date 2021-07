Escoltem Attenborough

Científic i divulgador, David Attenborough ha ajudat milions de persones a admirar les meravelles del món, la natura i la biodiversitat a través d’un munt de documentals.

«En el moment que escric aquestes línies ja tinc noranta-quatre anys. He gaudit d’una existència extraordinària. M’ha estat concedida la sort de dedicar la meva vida a explorar els espais oberts i salvatges del nostre planeta, i a realitzar pel·lícules sobre les criatures que l’habiten». D’aquesta manera comença aquest llibre d’Attenborough, un testimoni de gran valor per entendre la figura d’un dels divulgadors científics de més renom arreu del món.

En un moment en què el tema del canvi climàtic ocupa un espai central en les preocupacions de la comunitat internacional, recorreguts biogràfics com el d’Attenborough contribueixen a sensibilitzar els lectors de la importància de canviar el rumb de la destrucció del planeta. Perquè, com constata l’autor, «la tragèdia del nostre temps ha estat succeint al nostre voltant, poc perceptible dia a dia: la pèrdua dels llocs salvatges del nostre planeta, la seva biodiversitat. He estat testimoni d’aquest declivi». Una denúncia, un avís, i un prec per intentar capgirar la nostra sort.