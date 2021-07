Quan l’Eixample encara no era l’Eixample, a l’entorn del que avui coneixem com el Passeig de Gràcia hi havia uns jardins on s’organitzaven festes i molts barcelonins s’hi esbargien al so de la música. Josep Anselm Clavé, director de la Societat Coral La Fraternitat, va condicionar un gran solar al qual li va donar el nom de Jardins d’Euterpe i va inaugurar el recinte l’any 1857 per oferir-hi concerts, balls i altres atraccions. L’esperit d’aquella Barcelona que ensorrava muralles, treia fum per les xemeneies fabrils i va començar a muntar corals masculines es trasllada aquest vespre al pati de l’Institut d’Auro de Santpedor en l’estrena d’un espectacle de cant i ball que protagonitzen la Coral Escriny, l’Esbart Manresà i la pianista Viviana Salisi. Fina Tàpies en la direcció escènica i Jordi Gros, al davant del grup dansaire, completen el grup.

«Clavé és una figura cabdal de la cultura catalana», afirma Marc Reguant, director de l’Escriny i de la producció que neix amb la voluntat de transcendir l’estrena. El projecte va néixer de l’interès de la pianista manresana Viviana Salisi per tractar el llegat del fundador dels Cors de Clavé. Recercant en arxius de societats i biblioteques va reunir un conjunt de partitures amb les quals s’ha pogut recrear l’aire d’aquelles festes que tenien lloc en una Barcelona «on es ballava molt», explica Reguant.

La pandèmia ha marcat la preparació de Jardins d’Euterpe –el nom que li va adjudicar Clavé ve de l’estàtua de la musa grega de la música que hi havia a l’indret– fins al punt que la trobada inicial estava prevista per l’infaust divendres 13 de març en què es va començar a practicar el confinament tres dies abans de ser obligatori. «Teníem tot el material, les partitures, els arranjaments...», rememora Reguant.

Armats d’una «tossuderia i una il·lusió» incorruptibles, la maquinària es va posar en marxa al principi d’aquest 2021 malgrat les dificultats. «Acostumats a fer uns assajos de 2 hores i mitja que acabaven de nit, el toc de queda va fer que durant molts dies només ens poguéssim trobar una hora, de 19.30 a 20.30 h». El director explica que també els ha complicat la feina la impossibilitat de treballar tots junts i haver-ho de fer «en grups reduïts, de deu persones», i fora del seu local.

L’altre gran entrebanc, que encara perdura i s’ha fet un costum inevitable en el món coral, és l’ús de mascareta, fins i tot durant les actuacions. «Projectar la veu resulta més difícil, i el fet de no rebre el so real dificulta la realització tècnica», indica Marc Reguant, que també esmenta la circumstància de la distància entre els cantants: «Ens fa afinar l’oïda perquè tens els companys més lluny que de costum».

Superats, però, aquests inconvenients, Jardins d’Euterpe s’erigeix en un espectacle de cant, música i ball que conté l’essència de la Barcelona de mitjan segle XIX a la qual Clavé va aportar «música per ser ballada, que componia ell mateix i a la qual posava lletres bucòliques, de paisatges idíl·lics i noies precioses que servien perquè els obrers s’evadissin de la dura jornada a la fàbrica».

En aquelles vetllades «hi havia música per ser ballada, tocada per una orquestra o una banda i cantada per un cor de 80 o 90 homes, es feien sis o set peces a la primera part i mitja dotzena més a la segona, i hi anava molta gent». Tal com explica Reguant, «mantenim la mateixa estructura. Per exemple, a l’inici es tocava el vals, una peça més llarga que servia perquè la gent s’anés animant, busqués parella...». La resta del repertori, «el pop de l’època, amb masurques, polques, xotis, americanes, que després van ser les havaneres... Aquells balls eren l’únic oci on es barrejaven les classes socials».

Arranjaments per a cors mixtosi peces rescatades dels arxius

És probable que bona part del repertori que avui s’escoltarà a Santpedor faci dècades que no es canta, ja que algunes de les partitures les va anar a cercar Salisi en arxius on hi reposaven des de feia temps. «Ens consta que n’hi ha un parell d’enregistrades, però és cert que d’altres potser fa molt que no es canten», anota Reguant, que ha estat el responsable d’arranjar aquelles cançons, escrites en català i en castellà, compostes per a amplis cors masculins. «N’hem deixat una que cantaran només els homes, però la resta les he arranjat per a cor mixt i, fins i tot, una està preparada perquè les interpretin només les noies», explica el director.

D’aquesta manera, fa notar Reguant, també se simbolitza el canvi que hi ha hagut a la societat en més d’un segle i mig, ja que les dones ja formen part de les entitats corals, sovint en més quantitat que els homes.

Durant el muntatge s’exhibiran els pendons dels dos cors de Clavé que hi havia a Santpedor abans de la guerra: la So-cietat Coral Santpedorense i la Societat Coral La Catalana. «Un és del 1885 i l’altre, del 1905», explica Reguant: «Els custodiava l’Escriny, fins que els va cedir a l’Ajuntament». D’aquelles dues entitats dedicades al cant coral, La Catalana va desaparèixer després de la guerra, i l’altra va tenir més recorregut després del conflicte bèl·lic.