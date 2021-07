L'escriptor navassenc Xavier Mas Craviotto (1996) és un dels onze autors que signen els contes del llibre Vora el mar, amb el qual el segell Univers, del grup Enciclopèdia, convida a la lectura durant els mesos d'estiu. En la línia de Barcelona suites i Nits d'estiu, volums publicats prèviament per l'editorial, en aquest nou recull es dóna veu a una selecció dels millors narradors del país.

Vora el mar inclou contes de Roc Casagran, Stefanie Kremser, Jordi Lara, Empar Moliner, Jordi Nopca, Marta Orriols, Sergi Pàmies, Llucia Ramis, Carme Riera i Natàlia Romaní. Els relats tracten sobre el mar com un paisatge i un rerefons de situacions d'alegria, tristesa, il·lusió i frustració.

Entre les narracions breus que formen el llibre hi trobem paisatges diversos com Arenys, Cadaqués i el mar del Nord, entre altres. Indrets que serveixen per emmarcar històries que parlen de la infantesa, la pèrdua de la innocència, els enigmes familiars, la família, l'amistat i la solitud, entre altres qüestions.

Xavier Mas Craviotto es va convertir el 2018 en el guanyador més jove del premi Documenta de narrativa, un guardó que va merèixer per la novel·la La mort lenta (L'Altra Editorial). També va obtenir el premi de poesia Salvador Iborra, per l'obra Renills de cavall negre (Viena Edicions). Així mateix, Mas Craviotto forma part del col·lectiu de narradors de la Catalunya central, que cada quinze dies ha estat publicant un conte a la Revista de Regió7. Precisament, avui dissabte 3 de juliol, ha sortit el relat del navassenc.