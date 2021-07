El pop festiu de Suu i els ritmes del trio Stay Homas han fet vibrar al públic del Canet Rock. Sense distància, però amb mascaretes, milers de persones han ballat les cançons més conegudes de la cantautora i del trio nascut en un terrat de l'Eixample. També Josep Maria Mainat ha pujat a l'escenari del Pla d'en Sala per cantar alguns dels hits del trio humorístic català. Tampoc han faltat els clams a l'amnistia pels líders independentistes. Finalment s'han detectat 151 positius d'entre les 21.000 persones que s'han fet el test d'antígens per accedir al recinte, segons l'organització.

Després de 16 mesos de pandèmia hi havia ganes de música i de festivals com els d'abans. La mateixa Suu ho ha reconegut només pujar a l'escenari. "Tenia moltes ganes de veure-us així, sense cadires, tots drets", ha dit. Davant d'un públic amb ganes de saltar i ballar, la barcelonina ha fet vibrar als assistents amb temes del seu darrer treball, 'Ventura', com ara 'Si no saltas', 'No eres tan especial', 'Mi Casa', 'Eres un temazo', però sense oblidar grans clàssics que els assistents han volgut també entonar com 'Barcelona Tropical' o 'Lligar no és lo teu'. I abans d'acabar amb 'Tan de bo', la cantautora ha volgut mostrar una bandera LGTBI. "Perquè sóc com sóc", ha recalcat entre una gran ovació.

La música no ha parat al Canet Rock. Després de la barcelonina, ben entrat el vespre, ha estat el torn del ja habitual Josep Maria Mainat. Tal com havia fet en les edicions prepandèmia, el membre de la Trinca no ha volgut faltar a la cita i portar-hi alguns dels hits del trio com 'Ho farem tota la nit', abans d'interpretar una reversió de la cançó de Bob Esponja, clamant a l'amnistia dels líders independentistes. "Que agafin l'indult i se'l passin pel cul, amnistia", ha cridat, al que el públic li ha respost amb un clam a l'uníson a favor de la independència.

El desconfinament de Stay Homas

També tenien ganes de Canet Rock Stay Homas i així ho han volgut deixar clar. "Nosaltres fa un any no existíem com a grup i ara som aquí", ha recordat Guillem Boltó. El trio sorgit en un terrat de l'Eixample en ple confinament ha debutat també al Canet Rock. I ho ha fet amb èxit. La banda revelació del confinament ha portat alguns dels seus èxits més virals a l'escenari del Pla d'en Sala, com ara 'Tudo Bem', 'Les merdes', 'Por el camino', 'Del revés', 'Let it Out' o 'The bright side'. Els mateixos artistes reconeixien estar emocionats i fins i tot Klaus Stroink no ha pogut evitar emocionar-se mentre interpretaven 'No vull baixar'.

Una entrada de regal pels positius

L'organització feia un balanç positiu de com està funcionant el Canet Rock. Finalment han estat 151 persones les que no hi ha pogut assistir en donar positiu en el test d'antígens. Totes elles, ha explicat a l'ACN la directora artística del festival, Laura Duran, se'ls ha "premiat" amb una entrada per a la propera edició i el retorn dels diners d'aquesta.

Duran reconeixia que s'han enfrontat a "un repte molt difícil" com era garantir la seguretat dels assistents. "Realment no ens imaginàvem que pogués acabar funcionant tant bé, estem una mica amb la pell de gallina: vivint una cosa que semblava impossible", ha assegurat.

A més, s'ha mostrat satisfeta de la "conscienciació" del públic assistent, "que no només no s'han fet el test, sinó que no es treuen la mascareta". "Si el peatge per fer un Canet Rock segur era la mascareta, la gent ha considerat que era un mal menor i estem molt agraïts del públic que està seguint la norma", ha afegit.

Pel que fa a les cues que s'han generat en alguns punts de test d'antígens, com el de Canet de Mar, la directora artística ho ha atribuït al fet que molts assistents "se l'han anat a fer abans d'hora". No obstant això, ha assegurat que els 15 espais destinats a fer els controls arreu de Catalunya han tancat a l'hora que tocava i els prop de 22.000 assistents al Canet Rock ho han fet de forma esglaonada.

Concerts fins que surti el sol

La música d'aquest esperat Canet Rock seguirà pràcticament ininterrompudament fins que surti el sol. Miki Nuñez, Doctor Prats, Ciudad Jara, La Fúmiga, Buhos, Roba Estesa, Itaca Band i Oques Grasses seran els encarregats de fer-ho possible.