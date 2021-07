Lin-Manuel Miranda, un creador polièdric (actor, compositor i dramaturg), s’ha erigit en el príncep del Broadway amb muntatges tan celebrats com In the Heights i Hamilton. El primer d’ells, estrenat el 2008, ha estat traslladat a la pantalla gran després d’una llarga i atzarosa gestació. La pel·lícula ens capbussa en el ritme frenètic d’un dels barris més emblemàtics del Brooklyn novaiorquès, Washington Heights, poblat essencialment per ciutadans procedents del centre i del sud d’Amèrica. Usnavi és un jove nascut a la República Dominicana que regenta una botiga. Aquest noi idealista es converteix en el fil conductor d’una radiografia coral que reivindica l’orgull llatí i la pertinença a un barri humil. La majoria de les seves amistats estan dividides per la recerca conflictiva de la identitat i del mitificat somni americà (Washington Heights està a l’altre cantó del pont que arriba a Manhattan, el paradigma de l’Amèrica oficialment triomfadora). El guió de Quiara Alegría Hudes (l’autora del llibret de l’obra original) perfila esplèndidament uns personatges adorables, convincentment interpretats per un repartiment carismàtic. L’elecció de Jon M. Chu com a realitzador semblava, d’entrada, tan sorprenent com desafortunada (està associat a productes de segona com la franquícia Steep Up o documentals sobre… Justin Bieber). Però, novament, s’ha demostrat que el cinema no és una ciència exacta, i el director d’origen asiàtic s’ha despenjat amb un musical deliciós i exultant que s’aferma en una posada en escena lluminosa i vibrant. Una fusió magnífica de realisme i fantasia, tradició (l’homenatge a Busby Berkeley) i modernitat. La banda sonora integra harmònicament melodies clàssiques (els duets romàntics), sons llatins i rap. Un esclat de calidesa que esdevé una cita ineludible per als amants del gènere.