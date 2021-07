Dansa, comèdia, circ, drama, poesia i música... La sisena edició del festival Test ha arrencat a Avinyó amb tots els seus ingredients, tot i haver hagut de modificar el seu format habitual per adaptar-lo al context de covid en els seus dos dies d’espectacle. Però no ha perdut impuls, i només començar, divendres al vespre, «ja vam veure que faríem un bon festival», explicava ahir el seu director artístic, Quim Moya, tenint en compte que l’edició de l’any passat encara es va distanciar més dels seus orígens.

De fet, l’essència és la mateixa: s’ha mantingut la quantitat de companyies participants, una dotzena, que han ofert «espectacles intensos i de curta durada», apuntava Moya. La diferència és que no s’ha pogut concentrar la festa en un únic recinte al centre cívic i l’aula de música com era habitual, i la tradicional gimcana a la qual era convidat el públic (que més o menys podia triar en tot moment quin espectacle volia veure) ha donat lloc a un circuit que portava l’espectador a presenciar-los de manera lineal, un darrere l’altre, en grups de com a màxim 30 persones. Enguany no hi havia simultaneïtat, però, per altra banda, aquest format «assegura que tothom ho pugui veure absolutament tot», apuntava el coordinador del Test, David Santamaria. «Ens agradava molt com era abans», assegura, però també veu avantatges en l’opció de no perdre’s res, i ahir no descartava de cara a properes edicions buscar algun sistema «mixt».

El festival arrencava divendres amb tres espectacles, en aquest cas sense circuit, sinó amb funcions consecutives al Catalunya, on es van aplegar una cinquantena de persones. Ahir, en canvi, les tres sessions, de tarda vespre i nit, van oferir els espectacles amb doble o triple funció (segons el cas) perquè cada grup els pogués anar veient seguint cadascun el seu propi circuit. El punt de trobada era la plaça Major, i a partir d’aquí es distribuïa el públic cap a la platea del teatre, el Casal de Joves, el pati de darrere l’ajuntament, o a la mateixa plaça, que han estat els quatre escenaris d’enguany. A la tarda, també van ser una cinquantena de persones les que van seguir els espectacles, i l’entrada es mantenia oberta de cara al vespre i la nit.

Una novetat d’enguany ha estat l’espectacle obert, sense cobrament d’entrada, a la mateixa plaça, que es va fer ahir en doble sessió després dels circuits de tarda i de vespre. Es tracta del circ musicoambiental No pastanaga, de la Companyia Espavila, que va captivar el més de mig centenar d’espectadors amb acrobàcies, equilibrisme i piruetes.

El festival viatjarà a la tardor per deu municipis del Bages, que hauran fet tria

Com cada any, l’arrencada del Test a Avinyó serveix d’aparador per donar opció a les companyies participants a poder fer bolos per altres municipis de la comarca i rodalia integrats dins el propi festival Testimoni Escènic del centre de producció cultural i residència d’artistes Cal Gras. De fet, tant ahir com dissabte, entre el públic ja hi havia observadors de les poblacions que acolliran el Test a la tardor per valorar les obres i escollir les 4 o 5 que més els convencen. El resultat es veurà els caps de setmana d’octubre i novembre a Artés, Cabrianes, Callús, Gironella, Navàs, Santa Maria d’Oló, Sant Feliu Sasserra, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola i Navarcles.

Més enllà de les bones sensacions d’haver participat al Test, companyies consultades ahir per aquest diari destacaven «l’oportunitat» que els ofereix aquest festival per donar-se a conèixer.