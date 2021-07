L'artista Joan Fontcuberta ultima els detalls del mosaic gegant que retrà homenatge als treballadors que es van situar a primera línia durant els dies més durs de la primera onada de la pandèmia a Catalunya. Juntament amb Òmnium Cultural i el Festival Cruïlla, han ideat un homenatge que quedarà instal·lat de manera permanent i que il·lustrarà onze persones de diversos col·lectius. Les imatges es formen a partir d'unes 40.000 petites fotografies quotidianes del dia a dia del confinament i que han enviat unes 15.000 persones. L'element, que està imprès sobre ceràmica, quedarà oficialment inaugurat el 17 de juliol a la plaça de Cal Font d'Igualada, àrea on es van registrar els primers cassos de covid massius del país.

Sota el títol "Mirades des del confinament", l'obra la configuren onze panells amb una llargada total de 42 metres on s'hi il·lustren representants d'alguns col·lectius que van ser al peu de canó durant el confinament, com una conductora d'ambulàncies, una botiguera o una infermera, totes elles persones anònimes, amb l'excepció del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Tots ells faran una lletra amb la mà en el llenguatge de signes, que una rere l'altre crearà la paraula 'solidaritat'.

"Aquest és un projecte de participació popular que es concreta amb la construcció d'aquest mural fet amb milers de fotos, una contribució d'aquells que lliurement s'hi han sumat per il·lustrar algunes de les vivències que van tenir durant el confinament", explica l'artista Joan Fontcuberta. En els darrers mesos ha estat treballant en aquest projecte des del seu taller a l'antiga fàbrica Roca Umbert de Granollers (Vallès Oriental), on ha recollit les fotografies per convertir-les en el fotomosaic gegant.

Per a poder-hi participar no hi havia cap condicionant. "Vam demanar que ens enviessin tantes fotos com volgués la gent, i que les haguessin fet durant el confinament, hi havia carta blanca, i en vam rebre 64.000 de 15.000 participants, de les quals n'hem fet servir unes 40.000", detalla. Gossos, gats, roses per Sant Jordi, receptes de cuina, videotrucades, missatges de "bona nit" i de "bon dia" amb tot d'animalons, i fins i tot alguna fotografia pujada de to formen part d'aquest llegat que es podrà contemplar a partir del 17 de juliol a la plaça de Cal Font d'Igualada. És un homenatge a la Conca d'Òdena, el primer territori de Catalunya que es va haver de confinar en detectar-hi els primers casos massius de covid.

Fotos sobre ceràmica

El procés va començar amb la creació dels retrats dels grans protagonistes, i un cop triats, es va aplicar un procediment a través d'un programa informàtic per a crear fotomosaics amb l'objectiu d'elegir les fotografies que els ciutadans havien enviat per ubicar-les sobre les tessel·les. A partir d'un algoritme, s'han escollit les imatges utilitzant criteris per a mesurar el color, el to o la densitat de les imatges, per després imprimir-les amb una tècnica amb un procés de recobriment determinat per a peces ceràmiques. Així, la imatge queda permanentment integrada i pot resistir al pas del temps i la meteorologia, així com pintades o atacs menors.

"L'obra es pot considerar un document i un monument, perquè és un mirall d'una sèrie d'experiències que dins del confinament expliquen de manera visual què va passar, i a la vegada és un homenatge a uns col·lectius que ho van passar malament", considera Fontcuberta. A banda del monument d'Igualada, en la inauguració del Festival Cruïlla, el dijous 8 de juliol, es farà públic i en pantalla gegant un vídeo en què s'hi recopilaran algunes de les imatges rebudes. "Serà un muntatge audiovisual espectacular", promet l'artista.

Catalitzant energies

El projecte ha permès connectar amb moltíssima gent des del seu estudi, contemplant com si mirés pel pany d'una porta què passava en la més absoluta intimitat durant els dies en què tothom, qui més qui menys, es va retrobar amb si mateix. "Molts cops l'artista es troba sol en el taller, i des dels seus fantasmes ha de projectar una obra, però aquí em considero un catalitzador d'energies, d'idees i sensibilitats, el que faig és conduir-les per crear una obra coral, de tots", revela.

Fontcuberta és conegut internacionalment per treballs com "El petó", que es pot veure a la plaça d'Isidre Nonell de Barcelona, "un bon fons per a fer-s'hi 'selfies'", diu en to de broma. Amb la creació d'Igualada, "el fotomosaic més gran del món", puntualitza, s'espera un impacte similar, ja no només per les seves dimensions, sinó per la profunditat del missatge i l'homenatge que suposa.