El 8 de juliol de 1951, un grup de joves manresans assisteix a l’aplec d’orfeons que se celebra a Montserrat. Allí s’interpreta la sardana Dintre el Bosc del compositor Antoni Pérez Moya. I amb aquest nom neix la colla sardanista manresana que aquest dijous (20 h) obre els actes de la celebració del seu 70è aniversari amb l’exposició 70 anys de sensacions que es podrà visitar a la Plana de l’Om fins al 18 de juliol.

La colla, que va començar a assajar al Parc de la Piscina i que va debutar el maig de 1952 al concurs de Granollers amb Jaume Baraldés com a primer capdanser, va estar activa fins al novembre 1971 participant en un nombrosos concursos tant a Catalunya com a la Catalunya Nord. Una dècada després, un homenatge pòstum al mestre Francesc Juanola, que va reunir exdansaires dels anys 50 i 60, va ser l’espurna per al naixement de l’actual Grup Sardanista Dintre el Bosc, el maig del 1981. Un retrobament que va fer que s’organitzessin les festes del 30è aniversari de la seva fundació; que el novembre es formés la colla Arrels de Dintre el Bosc, amb dansaires de la primera època i alguns dels fundadors i, també, la colla juvenil Brots de Dintre el Bosc. Per tant, enguany se celebren les set dècades de la Colla Dintre el Bosc i els 40 anys del Grup Sardanista Dintre el Bosc. Actualment, el grup sardanista està format per quatre colles Dintre el Bosc (grans), Arrels de Dintre el Bosc (veterans), Brots de Dintre el Bosc (juvenils) i Barrufets de Dintre el Bosc (infantils). A més, el grup sardanista té una coral i un grup de caminades i forma part de .Manresa (punt Manresa), un projecte impulsat per l’Agrupació Cultural del Bages, el Grup Sardanista Dintre el Bosc i Casal Cultural Dansaires Manresans per oferir concerts i ballades a la ciutat.

La celebració, a més de l’exposició que s’inaugura demà, tindrà dissabte a la tarda (a partir de 2/4 de 6) una jornada festiva al Bosc de Can Font (taller, gimcana, ballada, concert o audició amb la cobla Granollers, depenent de les restriccions) i de l’11 al 30 de juliol, una caminada senyalitzada en format obert pels turons de Manresa: caminada.dintreelbosc.cat