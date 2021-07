El programa Jardins d’Euterpe va transformar, dissabte, l’antic claustre del Convent de Sant Francesc de Santpedor en un espai de mitjans de segle XIX amb una dotzena de balls corejats que van ser aplaudits per prop de 300 persones. El muntatge, produït per la Coral Escriny, va sumar a l’escenari una cinquantena de cantaires dirigits per Marc Reguant, amb l’acompanyament a piano de Viviana Salisi i la col·laboració de sis ballarins de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages i l’escenografia de Fina Tapias. El programa, que es va començar a preparar abans del confinament, és un homenatge a la figura de Josep Anselm Clavé, polític, compositor i escriptor català, fundador del moviment coral a Catalunya i impulsor del moviment associatiu. Jardins d’Euterpe es podrà veure l’any que ve al Kursaal de Manresa