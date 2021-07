El festival de Canes ha fet una especial aposta enguany per enfortir el cinema local. En general, quan repassem la programació de qualsevol festival al planeta veiem que el cinema del país està més representat que els altres. Això no deixa de ser normal perquè qualsevol certamen manté vincles de dependència amb les institucions estatals i regionals que han finançat els films i perquè els cineastes del país son aquells que més fàcilment poden desplaçar-se per promocionar les seves creacions. Ambdues raons són especialment vàlides per entendre l’allau de cinema francès que hi ha enguany a Canes, ja que la pandèmia ha fet que el sector visqui una situació crítica i ha dificultat que les estrelles internacionals vinguin fins a la Costa Blava a mostrar els seus darrers treballs. Si Annette de Leo Carax va obrir la secció oficial, amb la crítica força dividida, ahir va ser el dia d’un dels altres grans cineastes francesos de l’actualitat: l’hiperactiu François Ozon. L’any passat Ozon tenia una pel·lícula en la competició de Canes, Verano 85 que, com vam explicar en aquest diari, es va estrenar finalment al festival de Sant Sebastià. Però Ozon no s’atura. Amb una altra proposta en postproducció, Peter Von Kant, ara ofereix a la Croisette Tout s’est bien passé, un film que aborda un tema molt candent arreu: l’eutanàsia. A la pel·lícula, André, un home de 85 anys, pateix un atac i queda malalt i mig paralitzat al llit d’un hospital. Desesperat, demanarà a la seva filla Emmanuelle que acabi com sigui amb la seva vida. André Dussolier i Sophie Marceau interpreten a pare i filla en un film que també suma dues de les grans dives del cinema europeu: la musa de Fassbinder, Hanna Schygulla, i Charlotte Rampling, amb qui Ozon ha col·laborat diverses vegades, com a Swimming pool i Joven y bonita. Amb un repartiment d’aquest nivell i un tema dramàticament potentíssim, Ozon torna a empentar l’espectador contra les cordes, posant en dubte la seva moral en un relat completament implacable, de final temible, i que s’augura com un dels títols importants de la tardor cinematogràfica europea.