Una constant en la trajectòria del pianista i compositor Manel Camp (Manresa, 1947) ha estat la de «trencar barreres» entre els estils musicals, i amb el projecte Zefiro Torna parteix de composicions tant llunyanes en el temps com les de Monteverdi, Corelli, Merula, Bach o Purcell per portar-les cap a la modernitat del jazz. «En una mateixa peça podem sentir-hi matisos de hits actuals, perquè és una música molt propera, i estic segur que la proposta emocionarà», destaca Camp, que afirma sentir-se «molt il·lusionat» per poder portar aquest projecte, estrenat fa tres anys, al Bages, «i a un lloc tant emblemàtic com Sant Benet, amb el seu paisatge».

Ho ha fet possible el Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós, que arrencarà avui (22.15 h) la seva 27a edició amb aquesta fusió de música antiga i jazz. La directora artística del certamen, la mezzosoprano bagenca Mireia Pintó, de seguida va voler acollir el projecte «d’un artista admirat i apreciat», que s’inclou dins del cicle De Minorisa a Carst, que durant més d’un any programa una dotzena de concerts i altres activitats per celebrar els 75è aniversari del músic manresà. Camp ha participat més d’un cop al festival santfruitosenc, i fins i tot en un parell d’ocasions hi ha actuat amb Pintó, interpretant música de Gershwin i de pel·lícules.

Zefiro Torna aplega una desena de músics a l’escenari. A una banda s’hi situa l’Ensemble Méridien Barcelona, reconeguda formació dirigida per la violinista Elisabet Bataller des de la seva creació, l’any 2007, i que interpreta la música dels segles XVII i XVIII amb voluntat historicista. «Els seus integrants participen també en altres prestigioses formacions d’arreu d’Europa i per això és molt bèstia poder-nos reunir per un dia, i fer-ho al Bages i pel meu 75 aniversari», destaca Camp.

A l’altra banda de l’escenari, hi haurà la formació jazzística, integrada pel pianista manresà, el trompetista Matthew Simon i la cantant Gemma Abrié. I, al mig, el contrabaix i la percussió de l’Ensemble Méridien, que seran els músics polivalents, que tant interpretaran «amb el màxim rigor» la partitura original de música antiga com la seva evolució cap al jazz, que derivarà en improvisacions i solos. «És una barreja de tot que crea un llenguatge nou, i crec que és molt atractiu. Monteverdi, Lully i els altres mereixen un acompanyament amb improvisacions i solos», apunta Camp, que afegeix que les peces cantades tenen la particularitat de ser interpretades per una cantant de jazz, Gemma Abrié, a qui el músic manresà va conèixer quan va entrar com a estudiant a l’ESMUC, quan ell era el cap de departament de Música Moderna i Jazz. «És una aposta molt atrevida per si mateixa», destaca. Camp i Abrié han creat també una versió reduïda de Zefiro Torna, anomenada Jazzcàntic, en la qual barregen també la música antiga amb el jazz, però sense l’acompanyament dels altres músics i, per tant, sense la part d’interpretació historicista.