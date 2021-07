Regió7 et convida al concert d'aquest dissabte de l'artista Karol Green al Castell de Sallent. Dins del cicle de concerts que organitza l'entitat "La trenta-sisena" durant el mes de juliol, està previst que passin artistes com Elena Gadel i Marta Robles, entre d'altres. A més, durant l'acte, hi haurà food-trucks per menjar i beure. Si vols aconseguir una entrada gratuïta per veure el concert en directe de l'artista sud-africana, només cal que et dirigeixis a les oficines de Regió7 de 9 h a 13 h o truquis al 93 877 22 33 dins aquest mateix horari. Les entrades són limitades, així que afanya't i no badis per aconseguir la teva.

Karol Green

Karol Green, cantant sud-africana integrada a Catalunya des de fa 23 anys, és una artista intrèpida que tot i la seva joventut s’ha anat forjant a sobre l’escenari en els múltiples projectes que ha format part. Va iniciar el seu periple musical com a professora de ball funk i hip hop en diverses escoles i com a integrant d’una coral de gòspel actuant-hi tant de solista com de coreògrafa.

El disc

Gaia és l’àlbum de debut en solitari de Karol Green. Gràcies a una campanya de mecenatge, el somni d’aquesta cantant i directora de gòspel s’ha pogut complir. Gaia és «fruit de molta feina cuinada a foc lent, sense presses, aquests darrers anys», segons explica en un comunicat.