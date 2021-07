Un total de 320 persones entre usuaris i treballadors de residències de gent gran de la comarca del Bages van assistir ahir al matí a un emotiu concert-espectacle amb la Cobla La Selestial, dirigida pel mestre Jordi Paulí, amb Pep Marquès com a mestre de cerimònies. Un activitat gratuïta i pensada especialment per a les persones d’aquest col·lectiu, moltes d’elles en una tornada al teatre després de dos anys. Un homenatge tant a la gent gran com a les persones que treballen a les residències que han cantat i seguit amb molt entusiasme les sardanes més populars del repertori, així com clàssics versionats amb molt humor per la Cobla La Selestial.