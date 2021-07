La primera visita que fa Xavier González-Costa (1967) al Kursaal de Manresa com a autor teatral estava prevista per l’any passat però la pandèmia va obligar a canviar els plans i avui, finalment, ha arribat el dia de conèixer les virtuts que van dur el jurat del 1r Premi Galliner a reconèixer el text La col·lecció. Amb direcció de Sílvia Sanfeliu i interpretació de Teti Canal, Albert Ruiz, Guillem Cirera i Judith Aguilera, aquest vespre es farà la lectura dramatizada d’una peça que intenta fer pensar, segons apunta González-Costa.

Què explica a «La col·lecció»?

La idea és fer una crítica als referents socials, ja que sempre ens estem fixant en el que fan els altres, i ara encara més a causa de les xarxes. Però aquest fenomen no és nou, perquè amb la televisió ja fa temps que passa: ofereix models de comportament.

Models frívols?

Faig una crítica als egos, a les fames, als referents... i d’una forma descarnada, diria jo.

Amb quina finalitat?

Per posar en valor la gent normal, les persones que tenim al voltant, que són els veritables herois de la societat. Com ho són, per exemple, les del col·lectiu sanitari.

Ha quedat clar en el darrer any i mig. Fins i tot se’ls aplaudia.

Sí, però el text és del 2019, d’abans de la pandèmia.

Profètic.

És que jo crec que aquesta valoració que fem dels sanitaris, ja es feia abans, però potser no es deia, no era tan evident. Es tracta de posar en valor el que fan.

Quina forma pren aquesta idea en l’obra?

A l’inici hi ha un pròleg, que en la lectura dramatitzada es llegeix però que si mai es munta l’obra el tindran els espectadors en el programa de mà. Com si fos el catàleg d’una col·lecció que es disposen a veure. I, després, l’obra fa un recorregut circular.

Què vol dir amb això del catàleg?

Els personatges són els elements d’una col·lecció ... i ho deixo aquí.

No ens pot deixar amb l’intriga.

Un zoo és una col·lecció d’animals, però ells no són conscients que estan en captivitat. Que passaria si les persones forméssim part d’una col·lecció?

Què pretén dir amb el concepte d’obra circular?

Al començament es fan uns plantejaments, hi ha unes qüestions, i al final s’intenta donar unes respostes, però des de l’ambigüitat. Formem part d’una col·lecció?

Té ganes de jugar amb el públic?

La modesta pretensió de l’autor és fer pensar l’espectador.

Ha escrit «La col·lecció» per què anem per mal camí?

Si algú ens observés des de dalt, veuria que ens comportem com formigues. I si algú se surt de la línia, queda fora de la manada. Els referents que tenim els hi hem posat nosaltres, però no s’ho mereixen. Els reals, els que aguanten la societat, són els altres. Els sanitaris o la gent del Kursaal que fa classes de teatre a la mainada, per exemple. Tothom té un valor.

Això que diu és un cant al poder de la col·lectivitat?

Sí, però també a l’individu pel que val, per si mateix, no pel que diuen aquests referents. La gent normal és qui aguanta la societat.

Ha fet alguna clucada d’ull crítica al món de la cultura?

Els cinc referents que surten a l’obra són els de l’esport, el mediàtic, el salsa rosa, el polític i una actriu. La gent dels programes escombraria de la televisió no aporten res. Amb l’obra he volgut despullar aquests referents.

Algun dia veurem «La col·lecció» feta obra de teatre?

Aquest cop no ha pogut ser, per les presses, i per això es fa una lectura, que tindrà un cert moviment dels actors. A partir d’aquí, jo sempre estic obert a que qualsevol dels meus textos arribin a l’escenari en forma d’obra de teatre.