Moià, capital d’art contemporani

L’objectiu és convertir el festival Ex Abrupto, que ja celebrarà la seva sisena edició, en un dels esdeveniments de referència a Catalunya pel que fa a l’art contemporani. I amb aquesta intenció l’Ajuntament de Moià i el col·lectiu d’artistes Ex Abrupto, nascut el 2014 a la capital moianesa, han unit esforços. Així, el consistori ha passat el capdavant de l’organització i Ex Abrupto s’encarrega de la direcció artística. Eudald Van der Pla, impulsor del col·lectiu, assenyala que l’última edició, la del 2019, que va celebrar els 40 anys de la Fura dels Baus, «es va tirar endavant amb precarietat de finançament. Estàvem a punt de morir i l’Ajuntament, i també la Diputació, han cregut oportú aportar-hi recursos, de manera que podem fer que el festival continuï i es consolidi, i alhora podem dignificar la tasca dels artistes i professionalitzar el col·lectiu d’artistes locals».

El festival Ex Abrupto, concebut a mida de Moià i en col·laboració amb entitats i habitants de la vila, oferirà demà d’una tacada 43 propostes artístiques, amb accés gratuït (l’únic de pagament és el plat fort: el concert d’Albert Pla). Els veïns de les cases del carrer Sant Sebastià, moltes d’elles datades del segle XVIII, les cedeixen perquè siguin espais de creació i exhibició de 15 propostes d’art contemporani. En aquesta edició, s’ha creat una subcomissaria anomenada «X, polítiques del desig», que proposa un apropament a la noció del desig a través del treball d’Anneke Necro i Sade, Erotida fims (treballadores sexuals de Xile que presentaren Kill Your Local Rapist), Alex Domènech (presentarà Skin, viatge fotogràfic que evidencia com d’atrapada està la llibertat d’expressió) i Marina Freixa Roca (que fa projectes de vídeo-creació feminista).

El festival, que descontextualitza diversos espais de Moià per dotar-los de valor artístic i convertir-los en indrets de creació i exposició, transformarà l’antic taller de soldadura de la ferreteria Cal Grau (just en una punta del carrer Sant Sebastià, a l’altre cantó de l’avinguda de l’Escola Pia), en Experimental Grau per acollir concerts i performances disruptives. Tota aquesta oferta (que tindrà el públic assegut en cadires) ja té, a hores d’ara, les entrades exhaurides. «Sembla que hi haurà molt bona rebuda, i crec que serà l’any de la consolidació total del festival», remarca Van der Pla. Hi tindran lloc des dels concerts de LinaLab i Adriano Galante y Los Sara Fontán fins a la performance de Las Huecas, passant per la trobada improbable entre Primo Gabbiano & Visual Pal amb les puntaires i els bastoners de Moià.

L’impulsor d’Ex Abrupto destaca que fan la selecció d’artistes «per exposar les tendències actuals que es produeixen arreu en l’art contemporani, però no és una qüestió estètica, sinó que busquem generar pensament i activar la consciència de l’espectador».

Ex Abrupto tindrà el seu espai més social al Parc Municipal, on hi haurà 18 parades del mercat d’autoedició, el bar, la sessió de tatuatges i música de DJ durant tot el dia (es podrà ballar amb la mascareta posada). I, a la nit, acollirà el concert del cantautor sabadellenc Albert Pla. «És un perfil d’artista que combina el món mainstream, en el sentit que porta molta gent i ajuda a donar visibilitat al treball dels altres artistes; i alhora conserva l’essència punk que ens caracteritza a nosaltres», destaca Van der Pla. La limitació d’accés al parc municipal està establerta en 500 persones.

Ex Abrupto és possible també per la implicació d’empreses i entitats, la gran majoria locals: Les Voltes de Sant Sebastià, Montbrú, XXL Comunicación, La Moianesa, Casa Mas, CE Moià, Ràdio Moià...