La saga Fear Street és obra de R. L. Stine, un escriptor que ha fet fortuna jugant amb els clixés del terror clàssic i apropant-los a la cultura popular moderna. No és res que no s’hagués fet abans, però no hi ha dubte que les seves obres són divertides i addictives, a banda que saben trencar amb alguns tòpics de la literatura mal anomenada juvenil. Netflix les està adaptant amb un curiós sistema que aplica el mètode televisiu a la narrativa cinematogràfica: ho ha estructurat en tres llargmetratges que arriben en tres divendres consecutius, és a dir, que es subministren com una sèrie però són, en essència, pel·lícules de pizza i cervesa. La primera va arribar divendres passat, avui ho fa la continuació i el que ve es tancarà l’arc narratiu, en un univers expandit que sembla voler per al cinema de terror el que Marvel ha fet amb els superherois. I de què van? Doncs és, resumint molt, la història d’un grup de joves que pren consciència que el seu poble és víctima d’una maledicció ancestral que va començar quan una bruixa va ser cremada a la foguera. Resulta que la dona va deixar dit i escrit que, cada cert període de temps, una persona seria assenyalada com a víctima i qualsevol dels veïns de la comunitat es tornaria un assassí a prova de bales per assegurar que es compleix el seu destí. Si la víctima mor, el cicle torna a començar. Però resulta que els protagonistes creuen haver trobat la manera de trencar amb la maledicció.

La calle del terror. Parte 1: 1994 és tota una declaració d’intencions. Comença com un slasher canònic (de fet, el pròleg és directament una recreació del de Scream, però amb la gran Maya Hawke fent de Drew Barrymore), va derivant cap al thriller sobrenatural hereu de Stephen King i acaba convertida en un festival de sang i fetge digne del Tobe Hooper dels 80. La directora Leigh Janiak, a qui es nota la mateixa passió pel gènere que transmeten les obres de Stine, ho filma tot amb un inesperat rigor formal, sap tocar la fibra del fan (els diàlegs estan plens de referències directes a sèries i pel·lícules del ram) i aconsegueix que els personatges no es limitin a reproduir els vells rols. De fet, una de les grans troballes d’aquest primer títol de la trilogia és que ni la història d’amor és convencional ni els secundaris han vingut al món només a fer riure o morir violentament. El molt efectiu repartiment del film està encapçalat per Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Darrell Britt-Gibson, Jordana Spiro, Jordyn DiNatale i Jeremy Ford. La segona part que arriba avui està ambientada el 1978 i apunta a un delirant homenatge als films de terror ambientats en campaments d’estiu. La tercera, divendres que, s’ambienta el 1666.