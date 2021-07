Les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) han informat aquest dissabte que cancel·len la celebració de l'Acampada Jove d'enguany davant de l'"explosió de contagis" de covid-19 dels darrers dies, especialment entre el jovent, que és el segment de població menys vacunat. En un comunicat, els organitzadors del festival han anunciat la seva decisió i han garantit que qui tingui entrada rebrà els diners que va pagar per obtenir-la "els propers dies de forma automàtica". L'Acampada Jove d'aquest 2021 s'havia de celebrar el cap de setmana vinent, del 16 al 18 de juliol, a Montblanc.

Després que la pandèmia ja obligués a no celebrar l'Acampada Jove el 2020, aquest any s'havien previst mesures com tests d'antígens, formats reduïts i l'eliminació de la zona d'acampada per evitar riscos. No obstant això i davant de l'augment de casos de coronavirus, els organitzadors han optat finalment per no celebrar tampoc l'edició d'aquest any "per responsabilitat col·lectiva, per prudència i per cuidar-nos tots i totes".