Ahir va estrenar-se al festival de Canes un altre dels films ajornats de l’any passat i un dels que més interès ha generat entre la crítica especialitzada. No és d’estranyar perquè el director de Benedetta és l’holandès Paul Verhoeven, un autèntic mite per a la cinefília que ara sembla haver reviscut gràcies al suport del cinema francès. Per posar-nos ràpidament en antecedents, Verhoeven va fer saltar la banca del cinema europeu amb un cinema sense pèls a la llengua, carregat de sexe i violència, amb títols com El cuarto hombre i Delicias turcas, fins que els americans van adoptar-lo i va crear films tan importants dels anys vuitanta com Robocop, Desafío total i Instinto básico. Després d’uns anys mig oblidat, els francesos, i el festival de Canes en particular, van fer-lo reviure fa quatre anys amb Elle, un triomf que va portar Isabelle Huppert als Oscars. El guionista d’aquest darrer film, David Birke, repeteix a Benedetta, on Verhoeven segueix l’estela de la seva apassionant carrera amb el relat d’una monja del segle XVII que pateix visions religioses amb un fort contingut eròtic. La companya que l’assisteix en el seu trasbals acabarà convertint-se en la seva amant i en la còmplice d’una espectacular heretgia.

Basada en fets reals, el film enllaça amb tota una tradició de films estrenats al festival de Canes i que tenen una capacitat important per posar al límit la moralitat dels seus espectadors. Verhoeven no es talla a l’hora de jugar en aquesta categoria amb al·lucinacions certament controvertides per a qualsevol creient cristià i per la seva intensa càrrega sexual, explicitant fins al darrer detall la relació de les protagonistes. En aquest sentit, cal destacar el rol protagonista de la belga Virginie Efira, clarament premiable, aquí o a qualsevol de les oportunes cerimònies anuals. Mai l’hem vista millor, quelcom que dinamitza l’impressionant repartiment que l’acompanya, on també destaquen els veterans Charlotte Rampling i Lambert Wilson, i la fulgurant revelació de Daphne Patakia.