La JazzBand Navàs-Súria, formada per alumnes de les dues Escoles Municipals de Música, va presentar el seu primer disc, ‘Aprenentatjazz’ aquest dijous 8 de juliol al Teatre Kursaal de Manresa, amb la participació del prestigiós músic argentí Emilio Solla, guanyador d’un premi Grammy. El disc també va ser presentat divendres 9 de juliol en un concert al Parc Municipal Macary i Viader, dins del programa de la Festa Major. La presentació del disc a Manresa va comptar amb la participació dels alcaldes de Súria, Albert Coberó, i de Navàs, Salvador Busquets, que van destacar la importància d’aquesta fita en la trajectòria musical de la JazzBand.

També hi van assistir la regidora d’Ensenyament, Alba Santamaria, el regidor de Cultura, Miquel Soliva, la directora de l’Escola Municipal de Música, Sílvia Vinadé, i altres membres de la corporació municipal. En el seu parlament, l’alcalde de Súria va afirmar que “estem molt orgullosos del planter de músics locals que tenim als dos municipis”. Per la seva banda, l’alcalde de Navàs va remarcar la solidesa i la continuïtat de la JazzBand com a dues fortaleses del projecte.

El concert de presentació d’’Aprenentatjazz’ va començar amb l’actuació d’Emilio Solla, que va elogiar el treball de la JazzBand i del seu director, Jordi Pujols, així com de totes les persones que han pres part en la realització del disc. Emilio Solla és un dels músics de jazz més prestigiosos a nivell internacional. ‘Aprenentatjazz’ va ser enregistrat als estudis barcelonins Medusa Estudio, utilitzat habitualment per destacats intèrprets i productors musicals nacionals i internacionals. Per finançar l’enregistrament i la campanya promocional del disc es va llançar una campanya de recollida de donacions a través de la xarxa Verkami, que va superar ràpidament l’objectiu de donacions. El concert de presentació del disc al Teatre Kursaal va ser presentat per la periodista surienca Núria Balaguer.