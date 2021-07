Les lletres de la Catalunya central estan de dol. L'escriptor berguedà Jordi Cussà (Berga, 1961) ha mort a l'edat de 60 anys després d'una vida marcada per una sòlida trajectòria literària. Cussà patia darrerament una afecció respiratòria, però no per aquest motiu havia deixat d'escriure i, precisament, estava fent el guió d'una novel·la gràfica sobre la seva obra més emblemàtica, "Cavalls salvatges", colze a colze amb un altre berguedà, el dibuixant i humorista gràfic Jaume Capdevila, Kap.

(En breu, ampliació de la notícia).