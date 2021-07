En els circs és habitual trobar-hi nissagues de famílies que es van passant el relleu generació rere generació. L’encara joveníssima associació de circ LaCrica, amb seus a Manresa i a Berga, va demostrar dissabte a la nit, en l’espectacle per celebrar la seva primera dècada, que ells també són una gran família i que amb només deu anys de vida s’han fet grans.

Les actuacions a càrrec de professors i exalumnes es van combinar amb les projeccions de vídeos i de fotografies per repassar els orígens, la trajectòria i les aportacions a Manresa de LaCrica, com el Festivalet de Circ. Al vestíbul del teatre Kursaal, on van reunir 250 persones, qui ho va voler es va poder comprar una vermellíssima samarreta o dessuadora de record del desè aniversari.

Javi Soler, president de l’entitat, va fer de mestre de cerimònies ajudat per Rut Trias, una de les responsables de LaCrica, que hi va posar la nota d’humor, amb el permís del clown Oriol Garriga. Soler va recordar el naixement de l’entitat un 18 de setembre del 2010 i va agrair a Manresana d’Equipaments Escènics el seu suport. No va ser l’únic agraïment de la nit. N’hi va haver més a totes les persones que al llarg d’aquests anys han fet costat al projecte. Al final, amb tots els artistes a escena, també hi va haver llàgrimes per part de Misa Oliva i de Yolanda Gutiérrez, que marxen de LaCrica per provar nous reptes. També en marxa Oriol Garriga.

Precisament va ser Oliva l’encarregada d’obrir la vetllada amb un espectacle de màstil xinès. No semblava fàcil i no ho era, de fet. Soler va recordar que cal assajar molt per aconseguir la perfecció.

Seguidament, va ser el torn de Candela Casas, una exalumna que s’ha professionalitzat i que va encantar els assistents –grans i petits– amb les seves evolucions a la roda cyr al ritme de la bateria de Dan Arisa, que més endavant va oferir un solo –també va fer acompanyament al piano– que va entusiasmar. Sara Villarta i Bernat Ferrer al trapezi doble es van posar el públic a la butxaca. Jordi Serra i Debi Cobos van fer un número ple de poesia amb una pilota de grans dimensions, amb Dan Arisa a la bateria i Ona Pardo a la veu.

Van cloure la vetllada Yolanda i Rebeca Gutiérrez amb un número de corda espectacular i Maria la Suricata, una exalumna que va embadalir la platea amb els seus hula-hops amb llum led. I, al final, el premi: un llarg aplaudiment.