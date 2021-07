D os importants noms europeus van presentar ahir les seves darreres creacions en l’exigent secció oficial del festival de Canes. La francesa Mia Hansen-Love, considerada una de les joves realitzadores amb més projecció del país gràcies a Un amor de joventud i, sobretot, El porvenir, s’enfronta ara cara a cara amb la maduresa des de diferents punts de vista. D’una banda, perquè Bergman island suposa el seu projecte més ambiciós, i perquè aborda en el film el cineasta per excel·lència del pesar existencial i el centre del canon del cinema d’autor: Ingmar Bergman. El suec és invocat de totes les maneres possibles, sense renunciar a un costat còmic, en aquest film sobre una parella de cineastes nord-americans que es desplacen a l’illa de Faro, cèlebre lloc de residència de Bergman, per escriure els seus dos propers guions. A mesura que l’escriptura va avançant, la línia entre la realitat i la ficció començarà a diluir-se. Un moment en què el film inicia una intencionada fusió amb la filmografia emocionalment més intensa de Bergman. I, per acabar, un cineasta molt llunyà de la fredor sueca, el molt italià Nanni Moretti, guanyador amb La habitación del hijo de la Palma d’Or, premi al qual ha aspirat en vuit ocasions. Un respecte. La projecció per al públic del seu nou film ha coincidit amb la final de l’Eurocopa, motiu que ha fet que algun periodista del país hagi insinuat una certa animadversió dels organitzadors. Res més lluny de la realitat. De fet, fa pocs dies, Thierry Fremaux, director del festival, va dir que Moretti era la seva aposta personal per a la Palma d’Or. Amb Tre piani és el primer cop que Moretti adapta un text d’un altre autor, en aquest cas, la història de tres famílies que viuen en tres pisos paral·lels i que comencen a relacionar les seves vides. Ficar-se en les pàgines d’algú altre ha generat un Moretti tan agradablement fresc i imprevisible com en les seves primeres pel·lícules, però el film posseeix una ambició formal molt particular.