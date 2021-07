Anna Andreu (1988), inaugurarà aquest dimecres a Manresa el cicle Sons del camí amb un concert a la Sala Gòtica de Sant Andreu (20 h). El festival aplegarà fins a sis concerts a partir de dimecres i fins al 23 de juliol en la vuitena edició del certamen. Andreu presentarà juntament amb la bateria Marina Arrufat el seu primer treball, «Els Mal Costums», editat per Hidden Track l’abril del 2020. Les entrades es poden comprar, presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10) per un preu únic de 15€. També es poden adquirir a taquilla (18€), una hora abans del concert.

Ja fa un any que va publicar el disc. Com valora el seu recorregut?

Molt positivament. Publicar quan estàvem tots confinats no va ser senzill, sobretot perquè portàvem molt de temps treballant-hi, però vist amb perspectiva, l’acollida ha estat molt bona. Molta gent ens ha dit que l’àlbum els va acompanyar en aquelles setmanes tan dures. L’estil i la lletra, més íntima, els va ajudar i cadascú es va fer seves les cançons. Són missatges molt bonics. Mai no havíem tingut tant de temps per pensar, i suposo que això va ajudar Els Mal costums a arribar millor.

I després, a fer concerts.

Sí, al principi estava una mica saturada perquè no veia la possibilitat de fer-ne, però ara és que no parem. Fins i tot sense pandèmia diria que ha estat una molt bona acollida a nivell de concerts. No em puc queixar i estic molt sorpresa.

Va ser el seu primer treball en solitari després de la seva experiència a Cálido Home. Com va ser el procés creatiu?

Sempre és un procés difícil, perquè vam publicar l’abril del 2020, però vaig començar a gravar les cançons l’octubre del 2019, i ja feia temps que treballava i pensava en les cançons, per tant és un procés feixuc i llarg. Normalment jo treballo en la lletra i amb la guitarra imagino la cançó i després ho comparteixo amb la Marina, que és bateria i a més la meva parella i vivim juntes, el que fa que tot sigui més senzill. Una vegada posat en comú, comencem a veure com funciona i hi treballem. Cada cançó té el seu ritme.

Quina és la que li va costar més?

El desfici. Potser no és la més popular ni la que la gent demana, però és un tema que al principi em generava molts dubtes fins que no vam trobar la manera de tocar-la. És un tema que als directes el gaudeixo molt i crec que se’m nota. Li he trobat el punt després que estigués molts mesos encallada.

No només és el seu primer treball, sinó que també ho és en català. Què li va suposar a nivell creatiu i musical el fet de cantar en la seva llengua?

En ser un projecte personal no se’m va acudir cap altra cosa que no fos cantar en català, no va ser una decisió meditada, sinó un acte reflex. Però sí que és veritat que en ser la primera vegada tens dubtes perquè et quedes sense la cuirassa que genera cantar en una altra llengua amb la qual que pots camuflar-te més. Veus com les lletres passen a ser de tots, i tothom les pot entendre. La teva intimitat es converteix en la dels altres, una intimitat aliena que al principi et genera una mica d’incertesa. Però ara ho veig com quelcom positiu. La gent s’ha apropiat de les lletres i és molt bonic quan això passa, perquè veus que el que tu cantes la gent ho viu i s’ho fa seu.

Li ha sorprès veure quin és el seu públic?

M’ha agradat veure que és intergeneracional. Tenia una mica de por perquè la majoria de paraules que faig servir poden remetre a un folk passat de moda, però vist ara me n’adono que ha estat un encert. El fer servir paraules molt poc contemporànies fa que quan vas a tocar hi hagi gent de 70 o 30 anys. És un llenguatge comú.

Ha comptat amb l’ajuda de Jordi Matas per a produir el disc.

En Jordi Matas ho fa tot senzill. Ens va ajudar a materialitzar tot allò que feia anys que teníem en ment. El Jordi va fer que allò que pensava fos tangible. És una persona que té com a filosofia «menys és més», i en el nostre cas va anar molt bé, bàsicament perquè una de les màximes que ens va dir el Jordi era que no féssim res que no poguéssim defensar en directe, i en ser només dues, hi ha coses que no podem fer. Per això al disc hi ha molts arranjaments senzills i ens vam haver de trencar les banyes pensant en com fer els greus, perquè no tenim baix. És un molt bon productor i sobretot sap respectar molt bé quins són els nostres espais creatius.

Està treballant en algun altre projecte actualment?

Ara mateix estem gravant el meu segon disc i és com si fos el primer perquè amb Els Mal costums no tenia gaire expectatives, no sabia què passaria ni si faria més de dos o tres concerts.

Pressió afegida en aquest redebut?

Ara la sensació és inversa a la del primer treball. Mentre que en el primer vaig tenir més problemes per pensar i escriure les cançons, ara m’ha estat més senzill, m’ha sortit més fàcil. En canvi, a l’hora de gravar estic notant una mica més de nerviosisme perquè per primera vegada estic veient que es pot convertir en la meva forma de vida, cosa que en el primer treball no se’m va passar pel cap. Just ara estem en aquell punt on anem cançó per cançó, i és la part més xula, perquè és en la que fas que aquella peça soni de la única forma que et sembla que pot sonar.