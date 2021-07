Ja fa més d’un any que Anna Andreu (1988) va publicar el seu primer treball en solitari, Els mals costums (Hidden Track) i la valoració no en pot ser més positiva. «No m’esperava que anés tan bé, em sorprenc amb cada bona crítica». Avui el presentarà en la inauguració de la vuitena edició del festival Sons del Camí, i ho farà a la Sala Gòtica de Sant Andreu a les 8 del vespre, acompanyada de la bateria Marina Arrufat.

La cantant i compositora nascuda a Sant Quirze del Vallès està molt satisfeta amb el seu primer disc, tot i que reconeix que «al principi va ser dur. Publicar al mig del confinament va impossibilitar que poguéssim fer concerts, i ens vam haver de quedar tota l’energia». El disc busca el to íntim, amb força poètica i amb arranjaments senzills que acompanyen. Andreu destaca la feina del productor Jordi Matas: «Ho fa tot senzill. Ens va ajudar a materialitzar tot allò que feia anys que teníem en ment i que potser no sabíem com fer tangible. És de la filosofia “menys és més” i en el nostre cas ens ha anat de meravella».

El llenguatge és una de les claus del treball perquè, per primera vegada, Andreu componia en català. «Fer-ho en la meva llengua va ser un acte natural, però em va generar dubtes perquè perds la cuirassa que suposa fer-ho en una altra llengua. Tothom t’entén, tot és més íntim».

L’artista remarca que «el públic que ens escolta és intergeneracional. El llenguatge remet a totes les edats i tothom es pot fer seves les cançons. És molt bonic quan això passa». Després de mesos d’incertesa, ara Andreu confirma que «no paro quieta» gràcies a la bona acollida que ha tingut el seu debut en solitari després de diversos discos (i anys) coliderant el projecte Cálido Home.

Actualment, Andreu treballa en el seu segon disc, que per a l’artista és «com si fos la primera vegada, ja que quan vaig gravar Els mals costums no sabia com aniria, no tenia gaires expectatives. En canvi, ara veig que puc viure d’això, i genera una mica més de nervis».