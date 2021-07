Ahir es va estrenar al Festival de Canes una de les cintes més esperades d’aquesta edició. L’any 2016, Crudo, el debut en la direcció de la francesa Julia Ducournau, va colpir el festival d’una manera realment espectacular, aconseguint el premi Fipresci de la crítica a la millor pel·lícula i disparant la carrera d’aquesta jove realitzadora de 33 anys. De cop i volta, un nou nom s’imposava amb una personalitat tant malaltissa com perfeccionista i obria la incògnita de si aconseguiria mantenir aquella magnètica i irresistible arrencada. Titane n’és la resposta i és molt positiva. El film parteix de diversos enigmes: per una banda, una sèrie de crims sense raó aparent i, per l’altra, la desaparició durant 10 anys d’un noi, finalment reunit amb el seu pare. Interpreta aquest darrer paper una institució al país, Vincent Lindon, premi aquí amb La ley del mercado, i s’acompanya en el film de la sempre inquietant Garance Marillier, present també a Crudo.

En la frase promocional de Titane ja es pot interpretar a què està jugant Julia Ducournau en definir el titani com un metall altament resistent al foc i la corrosió. Som davant d’un film que es defineix a través de la fisicitat, la viscuda i la desitjada, la de la carn i la del metall, la que ens fa inhumanament humans, la que ens fa humanament inhumans. I és que Ducournau, com ja passava a Crudo, vol ser més cronenbergiana que David Cronenberg. El geni del cinema de «la nova carn», fascinat per la textura de les ferides, els teixits artificials, el metall recargolat..., sembla tenir en la jove francesa la seva millor deixeble i costa no pensar durant tot el metratge en pel·lícules com Videodrome, eXistenZ i, sobretot, Crash.

Titane ofereix una intensa atenció, completament poètica i obsessiva, a la interacció entre metall, carn i foc, en el qual podria semblar per molts moments una oda a l’automovilisme digna de la nissaga Fast and Furious –també presentada aquí els darrers dies–, però, en aquest nou cas, signada per una jove amb un costat definitivament molt fosc, complex i fascinant.