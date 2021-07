L’artista Anna Andreu no podrà obrir el cicle Sons del camí, músiques amb ànima, que havia d’arrencar aquest vespre a la Sala Gòtica de Sant Andreu. El motiu de l’ajornament és per baixa mèdica no relacionada amb la covid. Des de l’Oficina de Turisme de Manresa s’està buscant una nova data per oferir aquest concert. L'organització del cicle ha informat queq Durant aquest matí s’està trucant a totes les persones que havien comprat entrada i se’ls ofereix guardar la reserva de cara a la nova data o bé retornar els diners.

El concert d’Anna Andreu, amb el qual presentava el seu treball ‘Els Mals Costums’ amb la bateria Marina Arrufat, obria un cicle amb 6 concerts que inclouen noms de referència en els seus estils dins del panorama musical català actual: Duquende i Chicuelo, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis, Beth i Xavier Sabata i Dani Espasa.

Així, l’estrena del cicle serà demà, a les 9 del vespre, als Jardins de la Cova de Sant Ignasi amb el concert de Diquende i Chicuelo.

Les entrades anticipades per als concerts de Sons del Camí es poden comprar a través del web sonsdelcami.cat i, presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10) per un preu únic de 15 euros. També es poden adquirir a taquilla per un preu de 18 euros, una hora abans de cada concert.

Com a cada edició del cicle hi haurà un espai solidari. A l’accés de cada espai de concert hi haurà un espai per a Càritas Manresa, entitat que donarà a conèixer la seva tasca social als espectadors i serà receptora dels donatius amb finalitats solidàries de totes les persones que així ho desitgin.

El cicle de música Sons del Camí forma part de l’eix musical del projecte Manresa 2022, un projecte transversal de ciutat que commemora el 500 aniversari de l’estada d’un personatge d’influència universal com Ignasi de Loiola a Manresa per transformar la ciutat i la seva ciutadania i projectar-la al món.

Sons del Camí està organitzat per Manresa 2022, l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa i compta amb la col·laboració de Fundació La Cova de Sant Ignasi, La Seu de Manresa, Sant Andreu Salut i Càritas Manresa, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i Fundació La Caixa.