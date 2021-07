Tret de sortida de la primera edició del Llibrestiu. Aquest dijous se celebra la nova "festa literària" de les llibreries de proximitat, que parteix de la "bona experiència" del Sant Jordi d'estiu de l'any passat. Més d'un centenar de llibreries de 40 municipis s'han sumat a la iniciativa, xifra que representa un 30% de les que hi ha a Catalunya. A Barcelona són 54 llibreries que hi participen, la meitat de les que té la ciutat. Amb tot, entre les sis de la tarda i les onze de la nit hi haurà parades de llibres al carrer, signatures, col·loquis i tallers amb l'objectiu de "mantenir la connexió entre el lector i la llibreria de proximitat", segons va explicar el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, aquest dimarts.

Amb el lema 'Viu la festa del llibre d'estiu a la teva llibreria', la Cambra del Llibre vol que la jornada es converteixi "en una data en el calendari de tots". Així, es pretén "desestacionalitzar" la venda de llibres, que actualment es concentra en Sant Jordi, la Setmana del Llibre en Català i la campanya de Nadal.Totes les activitats que hi ha previstes estan recollides a la pàgina web del Gremi de Llibreters. Per facilitar la cerca, es pot filtrar per municipi, tipus d'activitat o temàtica. La majoria d'actes es fan en interiors per tal de controlar els aforaments.

A Barcelona la proposta s'ha descentralitzat per onze districtes de la ciutat. D'aquesta manera es pretén evitar que la gent es concentri en un mateix espai. A més, segons va explicar el secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, Marià Marin, així la gent pot "descobrir" que hi ha llibreries de proximitat "més enllà dels eixos habituals". A la capital catalana els actes acabaran a les deu de la nit. A Girona, en canvi, les llibreries s'han agrupat per fer una proposta conjunta a la plaça de la independència amb la novel·la negra com a eix temàtic. Per les comarques gironines hi passaran escriptors com Albert Gassull, Maribel Torres, Josep Torrent, Salvador Casas, Esther Vila o Jordi Dausà. El punt final es posarà al Cinema Truffaut amb la projecció d'un capítol del programa de TV3 'Crims'. Tot plegat s'allargarà fins a les 11 de la nit. En la mateixa línia que a Girona, a Vic les llibreries s'han agrupat i muntaran una parada a la Rambla del Passeig. A la resta de municipis la jornada és més descentralitzada, amb activitats organitzades per cada llibreria.