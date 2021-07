El puig de Sant Pere de Súria continua donant bones notícies. La campanya d'excavacions arqueològiques s'ha reprès aquest estiu (del 5 al 16 de juliol) després de l'aturada de l'any passat obligada per la pandèmia i la 16a edició, que va finalitzar divendres, ha permès descobrir noves estances i restes d'objectes domèstics a l'entorn de l'antiga torre ubicada a Sant Pere. Els treballs han estat dirigits per les arqueòlogues Cristina Belmonte i Roser Arcos i ha tingut la participació, com ja és habitual, d'una vintena d'alumnes de l'IES Mig-Món, així com d'una vintena de col·laboradors adults.

Les excavacions iniciades fa més d'una dècada i mitja han permès reescriure els inicis del poble i el seu entorn, i gràcies a les troballes que s'han dut a terme aquest juliol s'ha pogut aprofundir en la idea de la importància del poblament medieval del puig, vinculat a l'explotació del guix, com un dels orígens de Súria.

Els treballs del 2021 s'han centrat en el puig de Sant Pere, que juntament amb les restes de l'església de Sant Pere del Puig i de diversos forns de guix, integren l'Espai Patrimonial de les Guixeres.

Durant la visita de cloenda, l'arqueòloga Cristina Belmonte va explicar que les descobertes d'enguany "han donat una nova dimensió" del conjunt arqueològic, "més monumental del que semblava a priori”.

En algunes de les estances noves que han emergit aquests dies, hi ha elements estructurals com ara columnes de suport, restes d’una claveguera i una sitja de més d’un metre i mig de profunditat, que sembla que servien com a lloc d’emmagatzematge de queviures.

A més, també s'han desenterrat fragments de ceràmica i d’ossos d’origen probablement no humà i un petit mineral ornamental d’algun estri domèstic.

Tant l’alcalde Albert Coberó com la directora de l'institut, Maria Rovira, i Lluís Cerarols, director dels serveis territorials de Cultura de la Generalitat a la Catalunya Central, van destacar la bona feina feta així com el compromís amb el projecte per tal que en futurs estius es continuïn duent a terme les excavacions.

La campanya ha estat impulsada per l’àrea municipal de Cultura i l’Institut Mig-Món, amb l’autorització i el suport del Servei d’Arqueologia de la

Generalitat. El projecte també té la col·laboració de la família propietària dels terrenys i de les empreses ICL, Construccions Bagesfran i SAMCAT Gestió de Residus.