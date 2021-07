La Parcir celebra el primer Llibrestiu

el llibre sempre present. Els autors van presentar els seus projectes en la primera edició de Llibrestiu 1 Violeida Sánchez, Jirí Václavík i David Roca van ser els protagonistes de l’espectacle «La tronada de les talaies» 2L’acte va aprofitar l’espai de la plaça de Lluís Companys

3Piscolabis i cava per acompanyar l’espectacleF

La plaça de Lluís Companys va acollir dijous al vespre la primera edició del Llibrestiu, festival organitzat per la Cambra del Llibre de Cataluya, que va aplegar a una desena d’autors de Llibres Parcir i gairebé una quarantena de persones que no es van voler perdre l’acte. Hi va haver menjar, beure, música i llibres, en un vespre en el qual els autors van fer pinya i van demostrar que el Llibrestiu és una bona iniciativa.

Antoni Daura, de Parcir, va subratllar abans de començar l’acte que «ens hem apuntat a aquesta iniciativa per donar al llibre una rellevància que a l’estiu no té. Reivindicar-lo lluny de les dates de Sant Jordi i Nadal». A més, els autors que han publicat aquest darrer any van poder presentar els seus projectes davant més gent i, també, intercanviar opinions i llibres amb la resta d’autors de la casa. «Coneixia alguns dels autors, però és la primera vegada que ens hem trobat tots junts. Aprofitem per parlar dels nostres llibres i agafar el dels companys. És una iniciativa molt bonica», explicava Pep Fuster, mosso d’esquadra que ha publicat Aturi’s, malfactor, un llibre que recull vivències i anècdotes divertides del seu dia a dia.

Un dels moments més divertits del vespre va ser precisament quan Fuster va relatar algunes anècdotes. Hi va haver moments per a tot: des de receptes per regular el sucre, a càrrec de les nutricionistes Eva Pío i Assumpció Zueras, fins al relat d’una família cubana al llarg dels segle XIX i XX, basat en la vida de la família de l’escriptora Dajalin Pérez, passant per un thriller psicològic obra d’Albert Trullàs. En l’acte també hi van participar Gemma Camps, Lou Hevly, Pep Garcia, Elsa Colldeforn, Lia Montalvo, Alexandra Rivera i Violeida Sánchez.

Els músics de l’escola Musilloc, David Roca i Jirí Václavík, van acompanyar el relat del llibre Enyor de Violeida Sánchez i van posar la nota musical a l’espectacle. «Jo sempre pensava que aquesta part del llibre es podria musicar, i una amiga en comú em va posar en contacte amb el David i el Jirí i tot va ser molt fàcil», explicava Sánchez. Després d’algunes proves, va néixer l’espectacle La tronada de les Talaies, que es va estrenar a Musilloc. «Uneix música, literatura però també hi ha espai per a titelles i jocs de llum».

Daura va valorar l’acte positivament i va anunciar que «l’any que ve voldrem donar-li continuïtat i també fer pujar-ne el nivell».