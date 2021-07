El Centre Cultural el Casino acull fins avui diumenge l’exposició Feminista havies de ser, de la periodista Natza Farré. L’entrada és lliure i es pot accedir a la sala de les 17.30 a les 20.30 h.

La mostra parla de la importància del moviment feminista per defensar l’alliberament de les dones i aconseguir la transformació social. Tal com explica la comissària, l’exposició vol «continuar acostant el feminisme a la ciutadania, però sobretot donar eines per acabar amb els masclismes que ens envolten».

A més, Farré té la intenció que els visitants es facin preguntes, descobreixin o «reafirmin masclismes permanents en la nostra vida i, fent el recorregut, es trobin que, finalment, l’activisme quotidià, la denúncia, la protesta i les manifestacions, sí que són capaces de moure processos i canvien la història».