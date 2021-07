El festival de Canes 2021 va tancar ahir la seva edició més incerta amb el palmarès a les millors propostes presentades. El director, Thierry Frémaux, va voler subratllar que no s’ ha detectat ni un sol positiu en les anàlisis diaries que realitzen a tots els acreditats, quelcom sorprenent tenint en compte les difícils expectatives que la covid havia marcat per al desenvolupament del certamen. Finalment, doncs, cap contagi i molt bon cinema. La jornada va començar amb els premis de la crítica, que han apostat per tres títols molt elogiats durant aquests dies en les seves respectives seccions: la japonesa Drive my car de Ryûsuke Hamaguchi, la belga Playground, de Laura Wandel, i l’egípcia

Feathers, d’Omar El Zohairy, tres apostes per cinema que explora les barreres de la creativitat amb atreviment i reivindicació social. La imprevisibilitat que tothom temia del president del jurat es va acabar manifestant en forma d’error quan Spike Lee va començar la cerimònia anunciant la Palma d’ Or, que era la cirereta final del pastís. Malgrat l’anècdota, sembla que ‘Titane’ és un film destinat a trencar motllos. Us vam explicar en una generosa crònica aquí com ens havia fascinat aquesta meravella transgresora de la directora Julia Ducournau i sembla que l’efecte va ser el mateix entre el jurat. Pocs imaginaven que arribaria a ser el film triat, però és probable que amb el cor a la mà sigui la proposta més adorada de totes i obre un futur espectacular per a la seva directora. El premi al millor realitzador l’ ha guanyat el genial Leos Carax amb el film inaugural, ‘Annette’, una altra de les nostres propostes predilectes, mentre el millor guió és per a Ryûsuke Hamaguchi i, de nou, ‘Drive my car’. L’ encisadora Renate Reinsve, digna de ser la nova ‘Amelie’, s’ endú el premi a la millor actriu per ‘The worst person in the world’; mentre el millor actor recau en Caleb Landry Jones pel seu pertorbador assassí de ‘Nitram’. Amb la intenció de no deixar-se a ningú en aquesta edició tan carregada de talent, el jurat ha decidit repartir tant el gran premi del jurat com el premi del jurat, que han guanyat, respectivament, ‘Hero’ i ‘Hitty N.6’, així com ’Ha’berech’ i ‘Memoria’. Una decisió només comprensible si observem l’allau de bon cinema que hem gaudit des del dia 6. Servidor de vostès, amb 63 films vistos des de llavors, es disposa a descansar uns dies, però amb ganes de més. Una abraçada cinèfila des de Canes.