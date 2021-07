Tocava reinventar-se. Amb un escenari completament nou, la majoria de certàmens i festivals han hagut de fer noves propostes i buscar alternatives. Així ho ha fet el 19è Festival de Creativitat Musical d’Avinyó, que comença avui i que fins divendres portarà prop d’una trentena de músics d’arreu del país. Després que l’any passat el festival s’hagués de fer telemàticament, es recuperen les activitats presencials amb una gran novetat: es deslocalitzen.

Ha estat per culpa de la pandèmia que enguany Avinyó cedirà el Crea, la part del festival destinada a conviure amb grans noms del jazz nacional i internacional, a la localitat veïna de Santa Maria d’Oló, a La Fundació La Plana. «La deslocalització es fa per culpa de la situació actual per la covid. En comptes de portar més gent al poble, hem decidit que ens surt més a compte portar els diferents músics a altres pobles», explicava Queralt Guillot, directora de comunicació i coordinadora de producció del festival. No només és per intentar evitar aglomeracions, sinó que Guillot també recalca una intencionalitat que vol mirar a llarg termini. «Hem fet xarxa amb altres localitats com Artés, Sallent i Santa Maria d’Oló per veure quines són les seves necessitats i com ens podem ajudar. Aquest any no ha sortit una activitat per a tots els pobles, però de cara a l’edició següent ens agradaria fer activitats per diferents centres».

Una de les novetats més rellevants de cara a aquesta nova edició és la continuïtat d’algunes de les iniciatives per streaming de l’any passat. Quan alguna cosa funciona, val més no tocar-la, i sembla que des de l’organització del festival es vol seguir aquesta màxima. «L’any passat la taula rodona que vam fer per streaming va tenir bastanta tirada. Ens permet convidar persones que potser no podrien venir i així millorar la nostra programació», subratlla Guillot. Enguany hi participaran projectes com Xamfrà, d’Ester Bonal, i actual premi de cultura de Catalunya, el de Núria Escudé, que parlarà d’arts inclusives i transformadores, i també el de Queralt Prats, d’ArTransforma, una iniciativa que busca potenciar la creativitat i l’expressivitat a través de la música. Aquestes activitats es complementaran amb diferents tallers que, com en la resta d’edicions, sí que seran presencials.

El festival tindrà tres tallers diferenciats. Els d’explora i juga en família, que van dirigits a embarassades i a nens d’entre 0 i 15 anys, els de Participa, que estan enfocats al públic jove i adult que no té nocions de música i té ganes de divertir-se. De fet, Guillot remarca que «animem la gent que vol passar-ho bé a apuntar-s’hi sense complexos. Es donen nocions de dansa, percussió corporal, moviment, ritme i també formacions per a professionals del sector». En aquest taller s’hi inclouen les taules rodones. I, finalment, la part més creativa, orientada a alumnes amb coneixements musicals i que tinguin ganes d’experimentar, el Crea, que tindrà professors de primeríssim nivell d’arreu del territori. Per acabar, la jornada de cloenda es farà divendres de 16 a 21 h amb una gimcana d’activitats per tot el poble que servirà com a pinzellada final a una setmana frenètica. Hi haurà quatre parades de cada curs que s’ha fet i altres sorpreses que s’aniran descobrint. A més, hi haurà un concert a les quatre de la tarda a càrrec de Gemma Baños i Jaume Barri. A les 21 h es tancarà l’edició amb Rodrigo Laviña i el seu combo a l’església del poble.

D’alumnes a mestres. De nens il·lusionats a professors compromesos i, també, emocionats pel repte. D’entre tots els convidats, hi ha cinc cares que hauran fet el viatge d’una banda a l’altra del circuit, i han passat d’alumnes a professors. Andrea Motis, Rita Payés, Alba Careta i Josep Cordobés són els noms que se sumen a la llista de músics convidats i, òbivament, per al festival d’Avinyó és un orgull el fet de poder convidar exalumnes. «Ens fa molta il·lusió i és senyal de la feina ben feta i del talent de la gent que s’hi apunta», explicava Guinot. Josep Cordobés serà la primera vegada que estarà a l’altre costat del cercle. El bateria navarclí va ser durant anys alumne dels tallers i ara afronta amb especial il·lusió aquesta nova etapa. «Recordo com alguns dels millors anys els estius en què anava als tallers. Era brutal l’energia dels professors i com la sabien transmetre a tots els alumnes. Ara, d’alguna manera tinc molta responsabilitat per estar a l’altra banda i haver de transmetre la mateixa passió i energia als alumnes», explicava Cordobés.

Una de les claus de l’èxit del festival, que ha trobat continuïtat i ha aconseguit portar noms de referència gràcies a la seva bona feina, és la química que hi ha entre els diferents músics i els alumnes. Així ho explicava la trompetista i cantant Andrea Motis, una de les artistes de moda. «És una de les millors experiències que tinc. Vaig fer molts amics, fins i tot la meva parella actual la vaig conèixer allà. S’ensenya música a través de la vivència i la creativitat, i es genera una sensació lúdica en què tant alumnes com professors estan al mateix nivell».