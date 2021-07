Un total de 20.370 espectadors a la programació del primer semestre del 2021 (57 espectacles, 69 funcions) i la idea que «no tenim una normalitat però sembla que sortim del túnel del 2020». El gerent de Manresana d’Equipaments Escènics, Jordi Basomba, acompanyat de la regidora de Cultura, Anna Crespo, i el responsable d’El Galliner –encarregats de la programació– Joan Morros, presentaven ahir les xifres de la primera meitat d’any però, sobretot, les «sensacions», com va definir Basomba, del que ha passat i de cap a on vol anar l’equipament.

«Ens acostem a la normalitat i, tot i que ara fa un mes seríem més optimistes, podem dir que el públic ha respost i ha trobat que els teatres, com el Kursaal, són segurs». Així, i si es mantenen les previsions, la idea per als darrers mesos del 2021 és recuperar cicles congelats per la pandèmia, com el Club de la Cançó i D’Arrel, Platea Jove, i Gent Gran i, novament, la Sala Petita (que aquests mesos ha programat Imagina’t), com ahir va explicar Joan Morros. Quedarà pendent el Gust de Jazz per la impossibilitat d’unir música i gastronomia. A l’espera de com evolucioni la pandèmia, s’ha decidit que el gros de la venda dels espectacles de la segona part de l’any es farà a partir del 4 de setembre per tenir en compte, remarcava Basomba, «els possibles canvis en la normativa», sobretot quant a aforament. De moment, es manté la capacitat del 70% –que sempre és menor per les distàncies entre grups–, l’ús de mascareta i s’ha decidit avançar els horaris dels espectacles: de dilluns a dijous a les 19 h, i divendres i dissabtes a les 20 h.

A banda dels muntatges de festa major, ja a la venda i amb entrades exhaurides per a Abba, the new experience, la programació a partir del setembre, com va avançar Morros, tindrà 58 propostes (65 si se sumen els espectacles de la Mediterrània), dels quals el 30% seran de música. Entre aquests, el retorn per una nit i deu anys després del seu adeu dels manresans Els Convidats, que es reuniran en una única actuació el 18 de setembre. O els concerts de Miki Núñez (24 de setembre) i Sergio Dalma (26 de novembre). Les entrades d’aquests dos recitals es posaran a la venda avui, a partir de les 11 del matí.

Per l’escenari del Kursaal també passaran noms com la cantant cordovesa María José Llergo (2 d’octure), Joan Dausà (17 de desembre), la gira de comiat de La Locomotora Negra (3 d’octubre) i noms quilòmetre zero com Pep Callau, que celebrarà 30 anys de trajectòria (8 d’octubre), Marcel Gros (6 de novembre) o Carles Cases homenatjant Morricone (1 de novembre).

Divuit espectacles amb entrades exhaurides al 50% Divuit espectacles van exhaurir les localitats durant el primer semestre del 2020. A la Sala Gran, Cobertura; T’estimo si he begut, Mares i filles; Concert de Cap d’Any, Manel Camp amb la Coma Big Band i la Simfònica del Conservatori; El Kanka –reprogramat 4 vegades–; Blaumut; ElectroBacasis; La Cabra; Ara Malikian; La Tempestad, i Ramon Mirabet. A la Sala Petita: L’aneguet lleig; Petit o gran i Cloe, la paleontòloga (d’Imagina’t); al Conservatori, Calma! de Guillem Albà, i Kràmpack. I a la Plana de l’Om, Blau Cel Groga Llimona (d’Imagina’t). L’espectacle que va fer més funcions va ser Cobertura (4).