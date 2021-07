El passat mes de juny la surienca Beth Rodergas presentava a la plaça de la Fira de Cardona el seu cinquè disc, Origen, un treball amb melodies pop format per 13 cançons la majoria gestades fa anys i cantades en català, en castellà i en anglès. La posada de llarg la va fer el març a Luz de Gas, exhaurint entrades. Amb Origen, que explora una sonoritat més electrònica i no tan folk, trencava set anys de silenci discogràfic. Produït per ella mateixa i Albert Solà, la cantant portarà avui el seu repertori al festival manresà Sons del Camí en un concert als jardins de la Cova de Sant Ignasi que començarà a les 9 del vespre. El preu de les entrades anticipades és de 15 euros i es poden adquirir a través del web sonsdelcami.cat i, presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10). També a taquilla, al preu de 18 euros (menors de 10 anys, gratuït).